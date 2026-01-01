Huginn هي منصة أتمتة مفتوحة المصدر تتيح لك إنشاء وكلاء لمراقبة مواقع الويب، وتتبع تغييرات البيانات، وتجميع المحتوى، وتنفيذ مهام سير عمل متعددة الخطوات — كل ذلك على البنية التحتية الخاصة بك. فكر فيها كـ IFTTT أو Zapier مستضاف ذاتيًا بدون قيود على المعدل وبدون رسوم اشتراك. يمكن للوكلاء مراقبة الأحداث، وتحويل البيانات وتوجيهها بين الخدمات، وإرسال الإشعارات، وتنسيق مسارات العمل المعقدة من خلال واجهة ويب مرئية.

تشغيل Huginn على VPS الخاص بك يعني أن مهام سير العمل المؤتمتة تُنفذ بشكل موثوق على مدار الساعة مع وصول كامل إلى الأنظمة الداخلية ومصادر البيانات الخاصة التي لا تستطيع خدمات الأتمتة المستندة إلى السحابة الوصول إليها، مع الحفاظ على مفاتيح API ومنطق العمل الخاص بك تحت سيطرتك بالكامل.