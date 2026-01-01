نشر Huginn بنقرة واحدة.
منصة أتمتة مستضافة ذاتيًا لبناء وكلاء مراقبة ذكية تراقب الويب وتتصرف نيابة عنك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Huginn؟
Huginn هي منصة أتمتة مفتوحة المصدر تتيح لك إنشاء وكلاء لمراقبة مواقع الويب، وتتبع تغييرات البيانات، وتجميع المحتوى، وتنفيذ مهام سير عمل متعددة الخطوات — كل ذلك على البنية التحتية الخاصة بك. فكر فيها كـ IFTTT أو Zapier مستضاف ذاتيًا بدون قيود على المعدل وبدون رسوم اشتراك. يمكن للوكلاء مراقبة الأحداث، وتحويل البيانات وتوجيهها بين الخدمات، وإرسال الإشعارات، وتنسيق مسارات العمل المعقدة من خلال واجهة ويب مرئية.
تشغيل Huginn على VPS الخاص بك يعني أن مهام سير العمل المؤتمتة تُنفذ بشكل موثوق على مدار الساعة مع وصول كامل إلى الأنظمة الداخلية ومصادر البيانات الخاصة التي لا تستطيع خدمات الأتمتة المستندة إلى السحابة الوصول إليها، مع الحفاظ على مفاتيح API ومنطق العمل الخاص بك تحت سيطرتك بالكامل.
الميزات الأساسية في Huginn
منشئ وكيل مخصص
أنشئ وكلاء للمراقبة والأتمتة من خلال واجهة مرئية دون كتابة تعليمات برمجية، وربط خدمات الويب ومصادر البيانات بسير العمل.
مراقبة الموقع
تتبع تغييرات المحتوى على أي موقع ويب وتشغيل الإجراءات عندما تنخفض الأسعار، أو تظهر الأخبار، أو يتم اكتشاف كلمات رئيسية محددة.
تنفيذ مجدول
تشغيل الوكلاء وفق جداول زمنية شبيهة بـ cron أو تشغيلها بواسطة الأحداث، مما يضمن أن الأتمتة الحساسة للوقت لا تفوت فرصتها أبدًا.
تحويل البيانات
تصفية البيانات وتحليلها وإعادة تنسيقها بين الخطوات باستخدام عوامل تحويل مدمجة تتعامل مع أنماط JSON و XML والتعبيرات النمطية.
دعم متعدد المستخدمين
تتيح الأذونات المستندة إلى الأدوار للفرق المشاركة والتعاون في سير عمل الأتمتة دون الكشف عن بيانات اعتماد الوكيل الحساسة.
لماذا تشغّل Huginn على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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