نشر Kibana بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتصور البيانات واستكشافها لـ Elasticsearch مع لوحات المعلومات والبحث وأدوات المراقبة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kibana؟
Kibana هو واجهة المستخدم الرسمية للويب لـ Elasticsearch — منصة مصقولة لاستكشاف البيانات، وبناء لوحات معلومات تفاعلية، وتشغيل استعلامات البحث، وتشغيل نشر Elastic Stack. تم إنشاؤه في الأصل عام 2013 ويتم صيانته الآن بواسطة Elastic NV، Kibana هو طبقة التصور القياسية لأي تطبيق مبني على Elasticsearch، بدءًا من تحليلات السجلات والمراقبة وحتى البحث في التجارة الإلكترونية وتحليلات الأمان.
تتيح استضافة Kibana ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لفرق البيانات والمنصات بيئة تصور كاملة لـ Elastic Stack دون رسوم SaaS لكل مستند الشائعة في Elastic Cloud. تجمع هذه القالب بين Elasticsearch أحادي العقدة جنبًا إلى جنب مع Kibana، بحيث تكون الحزمة جاهزة لاستيعاب البيانات وبناء لوحات المعلومات فور النشر.
الميزات الأساسية في Kibana
اكتشف واستكشف
تصفح فهارس Elasticsearch باستخدام واجهة Discover — استعلم، صَفِّ، رَتِّب، وتصوّر المستندات الأولية لتحديد الأنماط والقيم الشاذة في الوقت الفعلي.
لوحات المعلومات والتصورات
إنشاء لوحات معلومات تفاعلية باستخدام الرسوم البيانية الخطية، والرسوم البيانية الشريطية، والخرائط الحرارية، والخرائط، والجداول، وتصورات Lens بالسحب والإفلات القابلة للمشاركة بين الفرق.
البحث و ES|QL
كامل Elasticsearch Query DSL بالإضافة إلى ES|QL — وهي لغة استعلام أنبوبية مشابهة لـ Splunk SPL — تجعل الاستعلامات المعقدة سهلة الوصول لغير المطورين.
أدوات قابلية المراقبة
تطبيقات مراقبة السجلات والمقاييس وAPM ووقت التشغيل المدمجة لاستيعاب وتحليل بيانات المراقبة من Elastic Agent وBeats.
خرائط وجغرافية مكانية
خرائط تفاعلية متعددة الطبقات مع طبقات متجهة وخرائط حرارية وتجميعات جغرافية لتصور البيانات الجغرافية المكانية جنبًا إلى جنب مع أبعاد أخرى.
التنبيهات والتقارير
تنبيهات تستند إلى العتبة والشذوذ مع وجهات البريد الإلكتروني، وسلاك، وخطاف الويب (webhook)، بالإضافة إلى إنشاء تقارير PDF و CSV مجدولة.
لماذا تشغّل Kibana على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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