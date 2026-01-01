Kibana هو واجهة المستخدم الرسمية للويب لـ Elasticsearch — منصة مصقولة لاستكشاف البيانات، وبناء لوحات معلومات تفاعلية، وتشغيل استعلامات البحث، وتشغيل نشر Elastic Stack. تم إنشاؤه في الأصل عام 2013 ويتم صيانته الآن بواسطة Elastic NV، Kibana هو طبقة التصور القياسية لأي تطبيق مبني على Elasticsearch، بدءًا من تحليلات السجلات والمراقبة وحتى البحث في التجارة الإلكترونية وتحليلات الأمان.

تتيح استضافة Kibana ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لفرق البيانات والمنصات بيئة تصور كاملة لـ Elastic Stack دون رسوم SaaS لكل مستند الشائعة في Elastic Cloud. تجمع هذه القالب بين Elasticsearch أحادي العقدة جنبًا إلى جنب مع Kibana، بحيث تكون الحزمة جاهزة لاستيعاب البيانات وبناء لوحات المعلومات فور النشر.