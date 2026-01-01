خصم يصل إلى 68% على Kibana

نشر Kibana بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر لتصور البيانات واستكشافها لـ Elasticsearch مع لوحات المعلومات والبحث وأدوات المراقبة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Kibana بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kibana؟

Kibana هو واجهة المستخدم الرسمية للويب لـ Elasticsearch — منصة مصقولة لاستكشاف البيانات، وبناء لوحات معلومات تفاعلية، وتشغيل استعلامات البحث، وتشغيل نشر Elastic Stack. تم إنشاؤه في الأصل عام 2013 ويتم صيانته الآن بواسطة Elastic NV، Kibana هو طبقة التصور القياسية لأي تطبيق مبني على Elasticsearch، بدءًا من تحليلات السجلات والمراقبة وحتى البحث في التجارة الإلكترونية وتحليلات الأمان.

تتيح استضافة Kibana ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لفرق البيانات والمنصات بيئة تصور كاملة لـ Elastic Stack دون رسوم SaaS لكل مستند الشائعة في Elastic Cloud. تجمع هذه القالب بين Elasticsearch أحادي العقدة جنبًا إلى جنب مع Kibana، بحيث تكون الحزمة جاهزة لاستيعاب البيانات وبناء لوحات المعلومات فور النشر.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Kibana

اكتشف واستكشف

تصفح فهارس Elasticsearch باستخدام واجهة Discover — استعلم، صَفِّ، رَتِّب، وتصوّر المستندات الأولية لتحديد الأنماط والقيم الشاذة في الوقت الفعلي.

لوحات المعلومات والتصورات

إنشاء لوحات معلومات تفاعلية باستخدام الرسوم البيانية الخطية، والرسوم البيانية الشريطية، والخرائط الحرارية، والخرائط، والجداول، وتصورات Lens بالسحب والإفلات القابلة للمشاركة بين الفرق.

البحث و ES|QL

كامل Elasticsearch Query DSL بالإضافة إلى ES|QL — وهي لغة استعلام أنبوبية مشابهة لـ Splunk SPL — تجعل الاستعلامات المعقدة سهلة الوصول لغير المطورين.

أدوات قابلية المراقبة

تطبيقات مراقبة السجلات والمقاييس وAPM ووقت التشغيل المدمجة لاستيعاب وتحليل بيانات المراقبة من Elastic Agent وBeats.

خرائط وجغرافية مكانية

خرائط تفاعلية متعددة الطبقات مع طبقات متجهة وخرائط حرارية وتجميعات جغرافية لتصور البيانات الجغرافية المكانية جنبًا إلى جنب مع أبعاد أخرى.

التنبيهات والتقارير

تنبيهات تستند إلى العتبة والشذوذ مع وجهات البريد الإلكتروني، وسلاك، وخطاف الويب (webhook)، بالإضافة إلى إنشاء تقارير PDF و CSV مجدولة.

لماذا تشغّل Kibana على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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