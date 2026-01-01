عميل بريد ويب IMAP قائم على المتصفح بواجهة تشبه سطح المكتب لقراءة رسائل البريد الإلكتروني وكتابتها وتنظيمها.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Roundcube؟
Roundcube هو عميل بريد ويب مفتوح المصدر طويل الأمد يستخدمه موفرو الاستضافة والجامعات والمستضيفون الذاتيون لمنح أي صندوق بريد IMAP واجهة ويب سريعة وحديثة. يتصل بخوادم IMAP و SMTP الموجودة لديك — وهو ليس خادم بريد بحد ذاته — مما يعني أنك تحتفظ بمزود صندوق البريد الحالي الخاص بك بينما تحصل على واجهة أمامية مصقولة وقابلة للتخصيص مع إدارة المجلدات بالسحب والإفلات، والمحادثات المتسلسلة، وجهات الاتصال، ونظام المكونات الإضافية.
تتيح استضافة Roundcube ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بجلسات بريد الويب ودفاتر العناوين وتفضيلات المستخدم على بنية تحتية تتحكم فيها، بعيدًا عن خدمات بريد الويب التابعة لجهات خارجية التي تقوم بتحليل حركة المرور أو تقييد ميزات الحساب.
الميزات الأساسية في Roundcube
عميل بريد الويب IMAP
يتصل بأي خادم IMAP و SMTP بحيث يمكنك استخدام Roundcube كواجهة أمامية لعلبة بريد موجودة دون ترحيل الحسابات.
بشرة مرنة ومتجاوبة
تتكيف واجهة Elastic الافتراضية مع شاشات سطح المكتب والأجهزة اللوحية والهواتف، مما يوفر تجربة ذات طابع أصلي عبر الأجهزة.
دفتر العناوين المُدمج
إدارة جهات الاتصال الشخصية والمشتركة، ومجموعات جهات الاتصال، وأدلة LDAP جنبًا إلى جنب مع رسائلك دون مغادرة صندوق الوارد.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
وسّع الوظائف باستخدام الإضافات لمرشحات managesieve، والمصادقة الثنائية، والتقويمات، والتشفير، والمزيد.
محادثات متسلسلة
تجميع الرسائل ذات الصلة في سلاسل محادثات مع بحث نصي كامل وفلاتر سريعة للحفاظ على صناديق البريد المزدحمة قابلة للإدارة.
دعم اللغات المتعددة
يأتي مع ترجمات بأكثر من 70 لغة ويدعم تفضيلات اللغة والمنطقة الزمنية لكل مستخدم جاهزًا للاستخدام.
لماذا تشغّل Roundcube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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