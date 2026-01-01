نشر iTop بنقرة واحدة.
منصة ITSM و CMDB مفتوحة المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وسير عمل الدعم.
اختر خطة VPS لـ iTop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام iTop؟
iTop (بوابة عمليات تكنولوجيا المعلومات) هو منصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر بالكامل وقائمة على الويب، مبنية حول أفضل ممارسات ITIL. يجمع بين قاعدة بيانات قوية لإدارة التكوين مع وحدات مكتب المساعدة، وإدارة الحوادث، والمشكلات، والتغيير، والخدمات — كل ذلك في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
على عكس أدوات ITSM كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل وكيل، يمنح استضافة iTop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريق تكنولوجيا المعلومات لديك تحكمًا كاملاً في بياناتك وتخصيصك وتكاملاتك. يمكنك توسيع iTop من خلال الإضافات من iTop Hub لتكييفه مع سير عملك التشغيلي المحدد.
الميزات الأساسية في iTop
CMDB متكاملة
تتبع جميع أصول تكنولوجيا المعلومات وعلاقاتها في قاعدة بيانات قابلة للتخصيص بالكامل مع تحليل التأثير الرسومي.
الحوادث ومكتب المساعدة
التعامل مع تذاكر الدعم مع تتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وإشعارات المستخدمين، وسجل تدقيق كامل لكل إجراء تم اتخاذه.
إدارة التغيير
خطط للتغييرات ووافق عليها باستخدام مسارات عمل منظمة تحافظ على استقرار بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك وإمكانية تتبعها.
كتالوج الخدمات
حدد وادِر عروض الخدمات والعقود وأهداف اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) عبر مؤسسة تكنولوجيا المعلومات بأكملها.
قابل للتوسيع عبر الإضافات
وسع iTop بإضافات مجتمعية وتجارية من iTop Hub دون تعديل الكود الأساسي.
لماذا تشغّل iTop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.