iTop (بوابة عمليات تكنولوجيا المعلومات) هو منصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر بالكامل وقائمة على الويب، مبنية حول أفضل ممارسات ITIL. يجمع بين قاعدة بيانات قوية لإدارة التكوين مع وحدات مكتب المساعدة، وإدارة الحوادث، والمشكلات، والتغيير، والخدمات — كل ذلك في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.

على عكس أدوات ITSM كخدمة (SaaS) التي تفرض رسومًا لكل وكيل، يمنح استضافة iTop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريق تكنولوجيا المعلومات لديك تحكمًا كاملاً في بياناتك وتخصيصك وتكاملاتك. يمكنك توسيع iTop من خلال الإضافات من iTop Hub لتكييفه مع سير عملك التشغيلي المحدد.