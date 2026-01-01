نشر RStudio Server بنقرة واحدة.
بيئة تطوير متكاملة (IDE) لـ R قائمة على المتصفح للحوسبة الإحصائية وتحليل البيانات والتصور، بدون تثبيت محلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RStudio Server؟
RStudio Server هو الإصدار المستند إلى الويب من RStudio IDE، بيئة التطوير الأكثر استخدامًا للغة البرمجة R. يعمل بالكامل في المتصفح، مما يمنح علماء البيانات والإحصائيين والباحثين نفس بيئة R الغنية بالميزات التي سيحصلون عليها على سطح مكتب محلي — محرر النصوص البرمجية، وحدة التحكم، عارض الرسوم البيانية، مدير الحزم، ومفتش البيئة — دون الحاجة إلى تثبيت R أو RStudio على جهاز كل مستخدم.
استضافة RStudio Server ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح فريقك بيئة R مستمرة مدعومة بوحدة معالجة مركزية وذاكرة مخصصتين. تبقى التحليلات وتثبيتات الحزم ومجموعات البيانات الكبيرة على الخادم بدلاً من استهلاك موارد الجهاز المحلي، مما يجعل من العملي تشغيل أعباء عمل R كثيفة الحوسبة من أي جهاز.
الميزات الأساسية في RStudio Server
R IDE كامل في المتصفح
تعمل واجهة RStudio الكاملة — محرر النصوص البرمجية، وحدة التحكم، متصفح البيئة، وعارض الرسوم البيانية — في متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت R محليًا.
R Markdown دفاتر ملاحظات
أنشئ واعرض مستندات R Markdown التي تجمع بين التعليمات البرمجية والمخرجات والنثر في تقارير HTML أو PDF أو Word قابلة لإعادة الإنتاج بنقرة واحدة.
تطوير تطبيقات شيني
قم بإنشاء ومعاينة تطبيقات ويب Shiny التفاعلية مباشرة من المحرر باستخدام لوحة معاينة مباشرة للتكرار السريع.
إدارة الحزم
قم بتثبيت وإدارة حزم R من CRAN و Bioconductor و GitHub مباشرة من بيئة التطوير المتكاملة (IDE) مع حل التبعيات التلقائي.
دمج Git
تحكم في إصدار البرامج النصية والتحليلات والمشاريع بدعم Git و SVN المدمج دون مغادرة بيئة التطوير المتكاملة (IDE).
لماذا تشغّل RStudio Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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