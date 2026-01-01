RStudio Server هو الإصدار المستند إلى الويب من RStudio IDE، بيئة التطوير الأكثر استخدامًا للغة البرمجة R. يعمل بالكامل في المتصفح، مما يمنح علماء البيانات والإحصائيين والباحثين نفس بيئة R الغنية بالميزات التي سيحصلون عليها على سطح مكتب محلي — محرر النصوص البرمجية، وحدة التحكم، عارض الرسوم البيانية، مدير الحزم، ومفتش البيئة — دون الحاجة إلى تثبيت R أو RStudio على جهاز كل مستخدم.

استضافة RStudio Server ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح فريقك بيئة R مستمرة مدعومة بوحدة معالجة مركزية وذاكرة مخصصتين. تبقى التحليلات وتثبيتات الحزم ومجموعات البيانات الكبيرة على الخادم بدلاً من استهلاك موارد الجهاز المحلي، مما يجعل من العملي تشغيل أعباء عمل R كثيفة الحوسبة من أي جهاز.