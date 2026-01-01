خصم يصل إلى 68% على Yopass

نشر Yopass بنقرة واحدة.

خدمة مشاركة سرية مشفرة لإرسال كلمات المرور والبيانات الحساسة عبر روابط ذاتية التدمير تستخدم لمرة واحدة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Yopass بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Yopass

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Yopass؟

Yopass هي خدمة مفتوحة المصدر لمشاركة الأسرار المشفرة تتيح لك مشاركة كلمات المرور والرموز والملفات الحساسة بأمان دون تركها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات الدردشة أو تذاكر الدعم. يتم تشفير الأسرار في المتصفح باستخدام OpenPGP قبل إرسالها إلى الخادم — لا يصل مفتاح فك التشفير إلى الخادم أبدًا، لذلك لا يمكن للمضيف حتى قراءة أسرارك. يحصل كل سر على عنوان URL فريد يستخدم لمرة واحدة يدمر نفسه تلقائيًا بعد عرضه أو بعد فترة انتهاء صلاحية قابلة للتكوين.

استضافة Yopass ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنح مؤسستك قناة خاصة وقابلة للتدقيق لمشاركة بيانات الاعتماد وبيانات التكوين الحساسة. لا توجد حسابات لإدارتها، ولا تتبع، ولا تخزين نص عادي — فقط واجهة نظيفة لتبادل الأسرار بأمان داخل الفرق أو مع الأطراف الخارجية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Yopass

التشفير الشامل

يتم تشفير الأسرار في المتصفح باستخدام OpenPGP قبل الإرسال، مما يضمن عدم وصول الخادم أبدًا إلى البيانات النصية الواضحة.

روابط لمرة واحدة

ينشئ كل سر عنوان URL فريدًا يتم تدميره بشكل دائم بعد المشاهدة الأولى، مما يمنع إعادة الوصول غير المصرح به.

انتهاء صلاحية قابل للضبط

اضبط الأسرار لتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد ساعات أو أيام أو أسابيع، حتى لا يمكن استخدام الروابط المنسية لاسترداد البيانات الحساسة القديمة.

حماية كلمة مرور مخصصة

أضف عبارة مرور اختيارية إلى سر لطبقة حماية إضافية تتجاوز الرابط لمرة واحدة نفسه.

مشاركة الملفات

قم بتحميل ومشاركة الملفات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الأسرار النصية، مع التشفير المتدفق الذي يحافظ على خصوصية محتويات الملفات من طرف إلى طرف.

لا حاجة لحسابات

يصل المستلمون إلى الأسرار عبر رابط مباشر بدون تسجيل دخول، مما يجعل مشاركة بيانات الاعتماد مع المقاولين الخارجيين أو العملاء سلسة.

لماذا تشغّل Yopass على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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