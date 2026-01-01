Yopass هي خدمة مفتوحة المصدر لمشاركة الأسرار المشفرة تتيح لك مشاركة كلمات المرور والرموز والملفات الحساسة بأمان دون تركها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات الدردشة أو تذاكر الدعم. يتم تشفير الأسرار في المتصفح باستخدام OpenPGP قبل إرسالها إلى الخادم — لا يصل مفتاح فك التشفير إلى الخادم أبدًا، لذلك لا يمكن للمضيف حتى قراءة أسرارك. يحصل كل سر على عنوان URL فريد يستخدم لمرة واحدة يدمر نفسه تلقائيًا بعد عرضه أو بعد فترة انتهاء صلاحية قابلة للتكوين.

استضافة Yopass ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنح مؤسستك قناة خاصة وقابلة للتدقيق لمشاركة بيانات الاعتماد وبيانات التكوين الحساسة. لا توجد حسابات لإدارتها، ولا تتبع، ولا تخزين نص عادي — فقط واجهة نظيفة لتبادل الأسرار بأمان داخل الفرق أو مع الأطراف الخارجية.