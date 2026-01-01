نشر Yopass بنقرة واحدة.
خدمة مشاركة سرية مشفرة لإرسال كلمات المرور والبيانات الحساسة عبر روابط ذاتية التدمير تستخدم لمرة واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Yopass؟
Yopass هي خدمة مفتوحة المصدر لمشاركة الأسرار المشفرة تتيح لك مشاركة كلمات المرور والرموز والملفات الحساسة بأمان دون تركها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات الدردشة أو تذاكر الدعم. يتم تشفير الأسرار في المتصفح باستخدام OpenPGP قبل إرسالها إلى الخادم — لا يصل مفتاح فك التشفير إلى الخادم أبدًا، لذلك لا يمكن للمضيف حتى قراءة أسرارك. يحصل كل سر على عنوان URL فريد يستخدم لمرة واحدة يدمر نفسه تلقائيًا بعد عرضه أو بعد فترة انتهاء صلاحية قابلة للتكوين.
استضافة Yopass ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنح مؤسستك قناة خاصة وقابلة للتدقيق لمشاركة بيانات الاعتماد وبيانات التكوين الحساسة. لا توجد حسابات لإدارتها، ولا تتبع، ولا تخزين نص عادي — فقط واجهة نظيفة لتبادل الأسرار بأمان داخل الفرق أو مع الأطراف الخارجية.
الميزات الأساسية في Yopass
التشفير الشامل
يتم تشفير الأسرار في المتصفح باستخدام OpenPGP قبل الإرسال، مما يضمن عدم وصول الخادم أبدًا إلى البيانات النصية الواضحة.
روابط لمرة واحدة
ينشئ كل سر عنوان URL فريدًا يتم تدميره بشكل دائم بعد المشاهدة الأولى، مما يمنع إعادة الوصول غير المصرح به.
انتهاء صلاحية قابل للضبط
اضبط الأسرار لتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد ساعات أو أيام أو أسابيع، حتى لا يمكن استخدام الروابط المنسية لاسترداد البيانات الحساسة القديمة.
حماية كلمة مرور مخصصة
أضف عبارة مرور اختيارية إلى سر لطبقة حماية إضافية تتجاوز الرابط لمرة واحدة نفسه.
مشاركة الملفات
قم بتحميل ومشاركة الملفات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الأسرار النصية، مع التشفير المتدفق الذي يحافظ على خصوصية محتويات الملفات من طرف إلى طرف.
لا حاجة لحسابات
يصل المستلمون إلى الأسرار عبر رابط مباشر بدون تسجيل دخول، مما يجعل مشاركة بيانات الاعتماد مع المقاولين الخارجيين أو العملاء سلسة.
لماذا تشغّل Yopass على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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