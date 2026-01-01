Fusio هي منصة إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تعمل كبوابة API ومنشئ للواجهة الخلفية. تتيح لك عرض جداول قواعد البيانات، الخدمات المصغرة، أو المنطق المخصص كواجهات برمجة تطبيقات REST دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية متكررة — تدعم MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد. توفر بوابة المطور المدمجة للمطورين الخارجيين وصولاً ذاتي الخدمة، وإدارة مفاتيح API، ووثائق OpenAPI مباشرة، بينما تجعل خطط الاشتراك وتحديد المعدل من السهل تحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.

مع دعم بروتوكول سياق النموذج (MCP) الأصلي، يمكن لـ Fusio أيضًا أن يكون بمثابة مركز تكامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ربط بياناتك وخدماتك مباشرة بسير عمل نماذج اللغة الكبيرة (LLM). الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع حركة مرور API ومنطق الأعمال تحت سيطرتك.