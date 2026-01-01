نشر Fusio بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مفتوحة المصدر لبناء واجهات برمجة التطبيقات وتشغيلها وتحقيق الدخل منها، مع بوابة مطور مرئية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Fusio؟
Fusio هي منصة إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تعمل كبوابة API ومنشئ للواجهة الخلفية. تتيح لك عرض جداول قواعد البيانات، الخدمات المصغرة، أو المنطق المخصص كواجهات برمجة تطبيقات REST دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية متكررة — تدعم MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد. توفر بوابة المطور المدمجة للمطورين الخارجيين وصولاً ذاتي الخدمة، وإدارة مفاتيح API، ووثائق OpenAPI مباشرة، بينما تجعل خطط الاشتراك وتحديد المعدل من السهل تحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.
مع دعم بروتوكول سياق النموذج (MCP) الأصلي، يمكن لـ Fusio أيضًا أن يكون بمثابة مركز تكامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ربط بياناتك وخدماتك مباشرة بسير عمل نماذج اللغة الكبيرة (LLM). الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع حركة مرور API ومنطق الأعمال تحت سيطرتك.
الميزات الأساسية في Fusio
قاعدة البيانات إلى API
اكشف MySQL و PostgreSQL و MongoDB ومصادر البيانات الأخرى كواجهات برمجة تطبيقات REST مُدارة دون كتابة كود نمطي.
بوابة المطورين
تزويد المطورين الخارجيين بإمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) ذاتية الخدمة، وإدارة المفاتيح، ووثائق OpenAPI المباشرة في بوابة ذات علامة تجارية.
تحقيق الدخل من واجهة برمجة التطبيقات
إنشاء خطط اشتراك وطبقات تحديد المعدل لفرض رسوم على استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) مع حصص قابلة للتكوين وتكامل الفواتير.
تكامل MCP
اربط واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مباشرةً في سير عمل وكيل الذكاء الاصطناعي عبر دعم بروتوكول سياق النموذج الأصلي لتكامل أدوات LLM.
توليد SDK
توليد حزم تطوير برامج (SDKs) للعملاء تلقائيًا لجميع لغات البرمجة الرئيسية لتسريع عمليات دمج واجهات برمجة التطبيقات (API) التابعة لجهات خارجية.
لماذا تشغّل Fusio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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