Rallly هي أداة جدولة واستطلاع جماعي مفتوحة المصدر وصديقة للخصوصية، مصممة لتحل محل Doodle وتطبيقات SaaS المماثلة. يقوم المنظمون بإنشاء استطلاع بخيارات التاريخ/الوقت المقترحة، ومشاركة رابط، ويختار المستجيبون الفترات الزمنية التي تناسبهم — لا يلزم وجود حساب للمشاركين. ثم تقوم لوحة تحكم المنظم بتسليط الضوء على الفترات الزمنية الأكثر شيوعًا، مما يسهل تأكيد الوقت النهائي.

استضافة Rallly ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على رسائل البريد الإلكتروني للمشاركين، وبيانات الاستجابة، ومواضيع الاجتماعات على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من خدمة جدولة تابعة لجهة خارجية. تدعم المنصة مناطق زمنية متعددة، وخيارات مقفلة، وعلامة تجارية مخصصة، ومصادقة البريد الإلكتروني عبر الرابط السحري للمنظمين، وتعمل الحزمة بأكملها على حاوية Next.js واحدة بالإضافة إلى PostgreSQL — صغيرة بما يكفي للاستخدام الشخصي، وقوية بما يكفي لفريق صغير أو نادٍ.