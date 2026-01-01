خصم يصل إلى 68% على Rallly

نشر Rallly بنقرة واحدة.

أداة جدولة مستضافة ذاتيًا لاختيار أفضل تاريخ ووقت بشكل تعاوني عبر المجموعات والفرق والمناطق الزمنية.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
419/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Rallly بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Rallly

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Rallly؟

Rallly هي أداة جدولة واستطلاع جماعي مفتوحة المصدر وصديقة للخصوصية، مصممة لتحل محل Doodle وتطبيقات SaaS المماثلة. يقوم المنظمون بإنشاء استطلاع بخيارات التاريخ/الوقت المقترحة، ومشاركة رابط، ويختار المستجيبون الفترات الزمنية التي تناسبهم — لا يلزم وجود حساب للمشاركين. ثم تقوم لوحة تحكم المنظم بتسليط الضوء على الفترات الزمنية الأكثر شيوعًا، مما يسهل تأكيد الوقت النهائي.

استضافة Rallly ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على رسائل البريد الإلكتروني للمشاركين، وبيانات الاستجابة، ومواضيع الاجتماعات على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من خدمة جدولة تابعة لجهة خارجية. تدعم المنصة مناطق زمنية متعددة، وخيارات مقفلة، وعلامة تجارية مخصصة، ومصادقة البريد الإلكتروني عبر الرابط السحري للمنظمين، وتعمل الحزمة بأكملها على حاوية Next.js واحدة بالإضافة إلى PostgreSQL — صغيرة بما يكفي للاستخدام الشخصي، وقوية بما يكفي لفريق صغير أو نادٍ.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Rallly

استطلاعات تحديد مواعيد المجموعة

اقترح خيارات متعددة للتاريخ والوقت، واجمع التوافر من المدعوين، واعرض أفضل وقت متاح — استطلاعات رأي على غرار Doodle بدون رسوم لكل استطلاع.

يراعي المنطقة الزمنية

اعرض كل خيار في المنطقة الزمنية المحلية لكل مستجيب تلقائيًا حتى تتمكن الفرق الموزعة من اختيار الأوقات دون الحاجة إلى حسابات ذهنية.

ردود بدون حساب

يصوت المدعوون باسم وبريد إلكتروني اختياري — لا تسجيل، لا كلمة مرور، لا عوائق — بينما يحتفظ المنظمون بحسابات لإدارة الاستطلاعات.

تسجيل الدخول بالرابط السحري

يسجل المنظمون الدخول عبر روابط سحرية مرسلة بالبريد الإلكتروني بدلاً من كلمات المرور، مما يحافظ على صغر مساحة سطح بيانات الاعتماد دون التضحية بالراحة.

خيارات مقفلة ومخفية

قفل خيارًا مختارًا لتجميد الردود، أو إخفاء الخيارات بعد إغلاق التصويت — مفيد لتأكيد الاختيار النهائي دون مزيد من التغييرات.

تخصيص العلامة التجارية

قم بتعيين اسم موقعك وشعارك ونسقك الخاص بحيث تبدو الاستطلاعات وكأنها جزء من مؤسستك بدلاً من صفحة هبوط SaaS عامة.

لماذا تشغّل Rallly على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
Herriman

استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

Martin K
Martin K

الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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