نشر Rallly بنقرة واحدة.
أداة جدولة مستضافة ذاتيًا لاختيار أفضل تاريخ ووقت بشكل تعاوني عبر المجموعات والفرق والمناطق الزمنية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Rallly؟
Rallly هي أداة جدولة واستطلاع جماعي مفتوحة المصدر وصديقة للخصوصية، مصممة لتحل محل Doodle وتطبيقات SaaS المماثلة. يقوم المنظمون بإنشاء استطلاع بخيارات التاريخ/الوقت المقترحة، ومشاركة رابط، ويختار المستجيبون الفترات الزمنية التي تناسبهم — لا يلزم وجود حساب للمشاركين. ثم تقوم لوحة تحكم المنظم بتسليط الضوء على الفترات الزمنية الأكثر شيوعًا، مما يسهل تأكيد الوقت النهائي.
استضافة Rallly ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على رسائل البريد الإلكتروني للمشاركين، وبيانات الاستجابة، ومواضيع الاجتماعات على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من خدمة جدولة تابعة لجهة خارجية. تدعم المنصة مناطق زمنية متعددة، وخيارات مقفلة، وعلامة تجارية مخصصة، ومصادقة البريد الإلكتروني عبر الرابط السحري للمنظمين، وتعمل الحزمة بأكملها على حاوية Next.js واحدة بالإضافة إلى PostgreSQL — صغيرة بما يكفي للاستخدام الشخصي، وقوية بما يكفي لفريق صغير أو نادٍ.
الميزات الأساسية في Rallly
استطلاعات تحديد مواعيد المجموعة
اقترح خيارات متعددة للتاريخ والوقت، واجمع التوافر من المدعوين، واعرض أفضل وقت متاح — استطلاعات رأي على غرار Doodle بدون رسوم لكل استطلاع.
يراعي المنطقة الزمنية
اعرض كل خيار في المنطقة الزمنية المحلية لكل مستجيب تلقائيًا حتى تتمكن الفرق الموزعة من اختيار الأوقات دون الحاجة إلى حسابات ذهنية.
ردود بدون حساب
يصوت المدعوون باسم وبريد إلكتروني اختياري — لا تسجيل، لا كلمة مرور، لا عوائق — بينما يحتفظ المنظمون بحسابات لإدارة الاستطلاعات.
تسجيل الدخول بالرابط السحري
يسجل المنظمون الدخول عبر روابط سحرية مرسلة بالبريد الإلكتروني بدلاً من كلمات المرور، مما يحافظ على صغر مساحة سطح بيانات الاعتماد دون التضحية بالراحة.
خيارات مقفلة ومخفية
قفل خيارًا مختارًا لتجميد الردود، أو إخفاء الخيارات بعد إغلاق التصويت — مفيد لتأكيد الاختيار النهائي دون مزيد من التغييرات.
تخصيص العلامة التجارية
قم بتعيين اسم موقعك وشعارك ونسقك الخاص بحيث تبدو الاستطلاعات وكأنها جزء من مؤسستك بدلاً من صفحة هبوط SaaS عامة.
لماذا تشغّل Rallly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.