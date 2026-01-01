نشر KeeWeb بنقرة واحدة.
مدير كلمات مرور مفتوح المصدر، قائم على الويب، متوافق تمامًا مع قواعد بيانات KeePass.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام KeeWeb؟
KeeWeb هو مدير كلمات مرور مجاني ومفتوح المصدر يعمل بالكامل في المتصفح ومتوافق تمامًا مع تنسيق KeePass (.kdbx). يتيح لك فتح وإدارة خزائن KeePass الموجودة لديك مباشرة من متصفحك بدون أي إضافات أو عميل أصلي — تظل خزانتك تحت سيطرتك على مساحة التخزين الخاصة بك.
استضافة KeeWeb ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنه يمكنك الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك من أي جهاز باستخدام متصفح، مع الحفاظ على خصوصية التطبيق نفسه واستقلاليته عن خدمات السحابة التابعة لجهات خارجية. لا يتم إرسال ملفات الخزائن أبدًا إلى أي خادم؛ يتم فتحها وفك تشفيرها من جانب العميل في متصفحك.
الميزات الأساسية في KeeWeb
توافق KeePass
افتح وحرر أي ملف .kdbx تم إنشاؤه بواسطة KeePass أو KeePassXC أو أي تطبيق آخر متوافق مع KeePass دون الحاجة إلى تحويل.
أمان جانب العميل
يتم فك تشفير جميع الخزائن في متصفحك — لا تغادر كلمة مرورك الرئيسية ومحتويات الخزانة جهازك أبدًا ولا تلامس الخادم.
واجهات تخزين خلفية متعددة
تحميل الخزائن من الملفات المحلية، دروبوكس، جوجل درايف، ون درايف، أو أي تخزين سحابي متوافق مع WebDAV.
دعم المكونات الإضافية
قم بتوسيع KeeWeb باستخدام إضافات المجتمع للمظاهر، والحقول المخصصة، وإنشاء كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، والتكاملات الإضافية.
الوصول عبر الأنظمة الأساسية
الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك من أي جهاز باستخدام متصفح حديث — لا يتطلب تثبيتًا أصليًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة المحمولة.
لماذا تشغّل KeeWeb على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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