Weaviate هي قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لتطبيقات AI. تقوم بتخزين كائنات البيانات جنبًا إلى جنب مع تضميناتها المتجهة، مما يتيح البحث السريع عن التشابه الدلالي الذي يتجاوز مطابقة الكلمات الرئيسية للعثور على محتوى ذي صلة مفاهيميًا. وهي تدعم البحث الهجين الذي يجمع بين أساليب المتجهات والكلمات الرئيسية لتحقيق دقة استرجاع مثالية.

تمنح استضافة Weaviate ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تطبيقات AI مخزن متجهات مخصصًا، بدون رسوم لكل استعلام، وتحكمًا كاملاً في إقامة البيانات. وهي تتكامل مع مزودي LLM الرئيسيين بما في ذلك OpenAI وCohere وHugging Face، وتتصل مباشرة بـ LangChain وLlamaIndex لبناء مسارات RAG وميزات البحث الدلالي.