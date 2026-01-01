نشر Weaviate بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر لتطبيقات AI مع البحث الدلالي والبحث الهجين وتكاملات نماذج اللغة الكبيرة (LLM).
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Weaviate؟
Weaviate هي قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لتطبيقات AI. تقوم بتخزين كائنات البيانات جنبًا إلى جنب مع تضميناتها المتجهة، مما يتيح البحث السريع عن التشابه الدلالي الذي يتجاوز مطابقة الكلمات الرئيسية للعثور على محتوى ذي صلة مفاهيميًا. وهي تدعم البحث الهجين الذي يجمع بين أساليب المتجهات والكلمات الرئيسية لتحقيق دقة استرجاع مثالية.
تمنح استضافة Weaviate ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تطبيقات AI مخزن متجهات مخصصًا، بدون رسوم لكل استعلام، وتحكمًا كاملاً في إقامة البيانات. وهي تتكامل مع مزودي LLM الرئيسيين بما في ذلك OpenAI وCohere وHugging Face، وتتصل مباشرة بـ LangChain وLlamaIndex لبناء مسارات RAG وميزات البحث الدلالي.
الميزات الأساسية في Weaviate
البحث المتجهي الدلالي
ابحث عن محتوى متشابه مفاهيميًا باستخدام التضمينات المتجهية بدلاً من المطابقة الدقيقة للكلمات المفتاحية للحصول على نتائج استرجاع أكثر ذكاءً.
البحث الهجين
ادمج تشابه المتجهات وبحث الكلمات المفتاحية BM25 مع ترجيح قابل للتكوين للحصول على أفضل ما في كلا منهجي الاسترجاع.
تكاملات LLM
تتصل الوحدات المدمجة بـ Weaviate مع OpenAI و Cohere و Hugging Face لتوليد التضمينات التلقائي والاستعلامات التوليدية.
GraphQL & REST API
استعلام عن البيانات وإدارتها عبر واجهة برمجة تطبيقات GraphQL أو نقاط نهاية REST باستخدام مكتبات العميل لـ Python و JavaScript و Go و Java.
دعم متعدد الوسائط
تخزين والبحث عبر الكائنات النصية والصور والصوت والفيديو باستخدام وحدة التوجيه المناسبة لكل نوع بيانات.
لماذا تشغّل Weaviate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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