نشر Bazarr بنقرة واحدة.
رفيق إدارة الترجمات التلقائي لـ Sonarr و Radarr الذي يقوم بتنزيل وترقية الترجمات عبر مكتبة الوسائط الخاصة بك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bazarr؟
Bazarr هو تطبيق مصاحب لـ Sonarr و Radarr يقوم بأتمتة سير عمل الترجمة بالكامل لمكتبة الوسائط الخاصة بك. يراقب مكتبتك بحثًا عن محتوى جديد ويقوم تلقائيًا بالبحث عن الترجمات وتنزيلها وتنظيمها بلغاتك المفضلة عبر أكثر من 20 مزودًا بما في ذلك OpenSubtitles و Subscene و Addic7ed و Podnapisi. عندما تتوفر إصدارات ترجمة أفضل، يقوم Bazarr بترقيتها تلقائيًا — لا يلزم البحث اليدوي.
تشغيل Bazarr على خادم افتراضي خاص (VPS) مخصص يمنحه وقت تشغيل ثابت وعنوان IP عام موثوق به اللازم للوصول غير المنقطع للمزودين — يمكن لمزودي الترجمة حظر الشبكات المنزلية ذات عناوين IP الديناميكية بمرور الوقت. بالاقتران مع أدوات مزامنة الترجمة التي تصلح عدم تطابق التوقيت ودعم مسارات SDH لضعاف السمع، يوفر Bazarr تغطية ترجمة كاملة لكل قطعة وسائط في مكتبتك.
الميزات الأساسية في Bazarr
تكامل Sonarr و Radarr
يتصل Bazarr مباشرة بإعدادات arr الموجودة لديك ويجلب الترجمات تلقائيًا لكل فيلم أو حلقة بمجرد إضافتها إلى مكتبتك.
أكثر من 20 مزود ترجمة
ابحث في OpenSubtitles، Subscene، Addic7ed، Podnapisi، والعديد غيرها في وقت واحد لزيادة فرصة العثور على ترجمات دقيقة بلغتك.
ترقيات الجودة الأوتوماتيكية
عندما يتم إصدار نسخة ترجمة أفضل لمحتوى موجود بالفعل في مكتبتك، يقوم Bazarr باستبدال الملف الحالي تلقائيًا دون أي تدخل يدوي.
مزامنة الترجمة
أدوات المزامنة المدمجة تضبط توقيت الترجمة ليتوافق مع المسارات الصوتية، مما يصلح السبب الأكثر شيوعًا لشعور الترجمة بأنها غير متزامنة حتى عند تنزيلها من مصادر موثوقة.
دعم ضعاف السمع
فضل مسارات SDH أو CC لتسهيل الوصول — يمكن لـ Bazarr إعطاء الأولوية للترجمات الخاصة بضعاف السمع عبر جميع المزودين لكل عنصر في مكتبتك.
لماذا تشغّل Bazarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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