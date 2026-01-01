Bazarr هو تطبيق مصاحب لـ Sonarr و Radarr يقوم بأتمتة سير عمل الترجمة بالكامل لمكتبة الوسائط الخاصة بك. يراقب مكتبتك بحثًا عن محتوى جديد ويقوم تلقائيًا بالبحث عن الترجمات وتنزيلها وتنظيمها بلغاتك المفضلة عبر أكثر من 20 مزودًا بما في ذلك OpenSubtitles و Subscene و Addic7ed و Podnapisi. عندما تتوفر إصدارات ترجمة أفضل، يقوم Bazarr بترقيتها تلقائيًا — لا يلزم البحث اليدوي.

تشغيل Bazarr على خادم افتراضي خاص (VPS) مخصص يمنحه وقت تشغيل ثابت وعنوان IP عام موثوق به اللازم للوصول غير المنقطع للمزودين — يمكن لمزودي الترجمة حظر الشبكات المنزلية ذات عناوين IP الديناميكية بمرور الوقت. بالاقتران مع أدوات مزامنة الترجمة التي تصلح عدم تطابق التوقيت ودعم مسارات SDH لضعاف السمع، يوفر Bazarr تغطية ترجمة كاملة لكل قطعة وسائط في مكتبتك.