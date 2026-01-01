Zenfeed هو مركز معلومات ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يجمع بين قارئ RSS كلاسيكي وسكرتير LLM شخصي. بدلاً من الغرق في خلاصات البيانات الأولية، يمر كل مقال عبر مسار عمل قابل للتكوين يلخص المحتوى، ويصنفه باستخدام مطالبات مخصصة، ويدمجه في فهرس دلالي يمكنك الاستعلام عنه باللغة الطبيعية. تحول قواعد التتبع المواضيع العشوائية إلى مهام متكررة تقدم إحاطات مجدولة، وملخصات مراقبة، أو إشعارات webhook عند ظهور محتوى مطابق.

استضافة Zenfeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة اشتراكاتك، وسجل القراءة، ومفتاح LLM API الخاص بك على بنية تحتية تتحكم فيها. يجمع القالب بين واجهة المستخدم الويب، ومحرك zenfeed مع التخزين الدائم، ونسخة RSSHub خاصة حتى تتمكن من الاشتراك في آلاف المصادر التي لا تعرض خلاصات RSS أصلية.