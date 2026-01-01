نشر Zenfeed بتثبيت بنقرة واحدة.
مركز RSS مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلخص ويبحث دلاليًا ويوجه خلاصاتك إلى تنبيهات وإيجازات قابلة للتنفيذ.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Zenfeed؟
Zenfeed هو مركز معلومات ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يجمع بين قارئ RSS كلاسيكي وسكرتير LLM شخصي. بدلاً من الغرق في خلاصات البيانات الأولية، يمر كل مقال عبر مسار عمل قابل للتكوين يلخص المحتوى، ويصنفه باستخدام مطالبات مخصصة، ويدمجه في فهرس دلالي يمكنك الاستعلام عنه باللغة الطبيعية. تحول قواعد التتبع المواضيع العشوائية إلى مهام متكررة تقدم إحاطات مجدولة، وملخصات مراقبة، أو إشعارات webhook عند ظهور محتوى مطابق.
استضافة Zenfeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة اشتراكاتك، وسجل القراءة، ومفتاح LLM API الخاص بك على بنية تحتية تتحكم فيها. يجمع القالب بين واجهة المستخدم الويب، ومحرك zenfeed مع التخزين الدائم، ونسخة RSSHub خاصة حتى تتمكن من الاشتراك في آلاف المصادر التي لا تعرض خلاصات RSS أصلية.
الميزات الأساسية في Zenfeed
ملخصات بالـAI
يتم تمرير كل مقال عبر نموذج لغوي كبير (LLM) ينتج ملخصًا موجزًا حتى تتمكن من مسح عشرات المصادر في دقائق بدلاً من ساعات.
البحث الدلالي
فهرس التضمين يتيح لك الاستعلام عن سجل قراءتك باللغة الطبيعية وعرض القصص ذات الصلة عبر الموجزات والوقت.
إحاطات مجدولة
قم بإعداد مهام متكررة تقوم بتجميع ملخصات يومية أو أسبوعية لأهم المستجدات وتسليمها عبر البريد الإلكتروني أو الويب هوك.
مراقبة المواضيع
حدد قواعد التتبع باستخدام مطالبات مخصصة تُشغّل إشعارات كلما تطابقت مقالات جديدة مع موضوع أو شركة أو كلمة مفتاحية.
مُجمّع RSSHub
يحول مثيل RSSHub المدمج آلاف المواقع التي لا تحتوي على خلاصات أصلية إلى اشتراكات يمكنك تمريرها عبر مسار الذكاء الاصطناعي.
فتح خادم MCP
يعمل كخادم Model Context Protocol بحيث يمكن لعملاء الذكاء الاصطناعي مثل Cherry Studio الدردشة مباشرة مع مكتبة خلاصاتك الشخصية.
لماذا تشغّل Zenfeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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