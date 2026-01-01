نشر Percona PMM بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة وإدارة قواعد بيانات مفتوحة المصدر تدعم MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Percona PMM؟
Percona Monitoring and Management (PMM) هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لمراقبة قواعد البيانات. تقوم بجمع المقاييس وتحليلات الاستعلامات وبيانات الأداء من MySQL و PostgreSQL و MariaDB و MongoDB و ProxySQL، ثم تعرض كل ذلك في لوحات معلومات Grafana مسبقة الإنشاء مع إمكانية التعمق في كل استعلام. يتضمن PMM محرك تحليلات استعلامات (QAN) مدمجًا يحدد الاستعلامات البطيئة، ويشرح خطط التنفيذ، ويتتبع بصمات الاستعلامات بمرور الوقت — مما يمنح مسؤولي قواعد البيانات الرؤية التي يحتاجونها لضبط الأداء دون الحاجة إلى أدوات طرف ثالث.
استضافة PMM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات الحساسة وبيانات الاستعلام بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل مضيف، ولا رسوم خروج من السحابة، ولا قيود على الموردين — فقط تحكم كامل في فترات الاحتفاظ، وعتبات التنبيه، وتخصيص لوحات المعلومات.
الميزات الأساسية في Percona PMM
دعم قواعد بيانات متعددة
راقب MySQL وPostgreSQL وMariaDB وMongoDB وProxySQL من واجهة واحدة دون نشر مكدسات مراقبة منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.
تحليلات الاستعلام
تحديد وتحليل الاستعلامات الأبطأ والأكثر استهلاكًا للموارد مع تفاصيل خطة التنفيذ وتتبع البصمات التاريخية.
لوحات معلومات جاهزة
العشرات من لوحات معلومات Grafana تأتي جاهزة للاستخدام، وتغطي تفاصيل InnoDB الداخلية، وتأخر النسخ المتماثل، وسجل عمليات MongoDB (oplog)، ونشاط تنظيف PostgreSQL.
التنبيه المتكامل
حدد التنبيهات المستندة إلى العتبة لتأخير النسخ المتماثل، واستخدام القرص، والاستعلامات البطيئة، وتشبع الاتصال باستخدام تنبيهات Percona المدمجة.
مستشارو التهديدات الأمنية
فحوصات أمان قاعدة البيانات الآلية تكشف عن مخاطر التكوين مثل المصادقة المفقودة، وكلمات المرور الضعيفة، وواجهات الإدارة المكشوفة.
التحكم في الاحتفاظ بالبيانات
قم بتكوين فترات استبقاء المقاييس ودقتها بشكل مستقل لموازنة استخدام التخزين مقابل الدقة التي تحتاجها لتخطيط السعة.
لماذا تشغّل Percona PMM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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