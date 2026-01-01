Percona Monitoring and Management (PMM) هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لمراقبة قواعد البيانات. تقوم بجمع المقاييس وتحليلات الاستعلامات وبيانات الأداء من MySQL و PostgreSQL و MariaDB و MongoDB و ProxySQL، ثم تعرض كل ذلك في لوحات معلومات Grafana مسبقة الإنشاء مع إمكانية التعمق في كل استعلام. يتضمن PMM محرك تحليلات استعلامات (QAN) مدمجًا يحدد الاستعلامات البطيئة، ويشرح خطط التنفيذ، ويتتبع بصمات الاستعلامات بمرور الوقت — مما يمنح مسؤولي قواعد البيانات الرؤية التي يحتاجونها لضبط الأداء دون الحاجة إلى أدوات طرف ثالث.

استضافة PMM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات الحساسة وبيانات الاستعلام بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل مضيف، ولا رسوم خروج من السحابة، ولا قيود على الموردين — فقط تحكم كامل في فترات الاحتفاظ، وعتبات التنبيه، وتخصيص لوحات المعلومات.