خصم يصل إلى 68% على Apache Gravitino

نشر Apache Gravitino بنقرة واحدة.

بحيرة بيانات وصفية مفتوحة المصدر توحد الكتالوجات والمخططات والجداول عبر Iceberg و Hive و MySQL و PostgreSQL خلف واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

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نشر Apache Gravitino بنقرة واحدة.

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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Gravitino؟

Apache Gravitino هي بحيرة بيانات وصفية موزعة جغرافيًا وموحدة تمنح فرق البيانات مكانًا واحدًا لإدارة الجداول والمخططات ومجموعات الملفات والنماذج وسياسات الوصول عبر الكتالوجات غير المتجانسة. على عكس Hive Metastore التقليدي، يقوم Gravitino بتوحيد الكتالوجات الموجودة دون نسخ البيانات الوصفية ويعرضها من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موحدة وواجهة مستخدم ويب حديثة، بحيث يمكن للمحركات مثل Trino و Spark و Flink و Doris الاستعلام عن نفس العرض المنطقي.

تُبقي استضافة Gravitino ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أصول البيانات الحساسة وتعريفات المخططات وتعيينات بيانات الاعتماد داخل بيئتك وتتجنب التكلفة المتكررة لخدمات البيانات الوصفية المدارة. نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST المضمنة جاهزة لدعم جداول Lakehouse فورًا.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache Gravitino

بحيرة بيانات وصفية موحدة

دمج كتالوجات Iceberg وHive وJDBC ونظام الملفات خلف واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة ومساحة اسم metalake.catalog.schema ثلاثية المستويات.

Iceberg REST مدمجة

يشحن نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST على المنفذ 9001 بحيث يمكن لـ Spark و Flink و Trino قراءة وكتابة جداول Iceberg بدون خدمة خارجية.

واجهة مستخدم ويب حديثة

تصفح البحيرات الوصفية، والكتالوجات، والمخططات، والجداول، وعدّل الخصائص، وافحص السلالة من وحدة تحكم ويب مدمجة — لا حاجة لحاوية إضافية.

التوافق مع المحركات المتعددة

تتصل موصلات Trino و Spark و Flink و Doris و PyIceberg بـ Gravitino بحيث تقوم نفس البيانات الوصفية بتشغيل أعباء عمل SQL والدفعية والتدفق.

كتالوجات مجموعات الملفات والنماذج

يدير مجموعات الملفات غير المهيكلة وبيانات تعريف نماذج التعلم الآلي (ML) جنبًا إلى جنب مع الجداول، مما يمنح أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ومستودعات البيانات (lakehouse) مستوى حوكمة واحدًا.

لماذا تشغّل Apache Gravitino على Hostinger؟

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حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

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مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

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