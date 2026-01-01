نشر Apache Gravitino بنقرة واحدة.
بحيرة بيانات وصفية مفتوحة المصدر توحد الكتالوجات والمخططات والجداول عبر Iceberg و Hive و MySQL و PostgreSQL خلف واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Gravitino؟
Apache Gravitino هي بحيرة بيانات وصفية موزعة جغرافيًا وموحدة تمنح فرق البيانات مكانًا واحدًا لإدارة الجداول والمخططات ومجموعات الملفات والنماذج وسياسات الوصول عبر الكتالوجات غير المتجانسة. على عكس Hive Metastore التقليدي، يقوم Gravitino بتوحيد الكتالوجات الموجودة دون نسخ البيانات الوصفية ويعرضها من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موحدة وواجهة مستخدم ويب حديثة، بحيث يمكن للمحركات مثل Trino و Spark و Flink و Doris الاستعلام عن نفس العرض المنطقي.
تُبقي استضافة Gravitino ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أصول البيانات الحساسة وتعريفات المخططات وتعيينات بيانات الاعتماد داخل بيئتك وتتجنب التكلفة المتكررة لخدمات البيانات الوصفية المدارة. نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST المضمنة جاهزة لدعم جداول Lakehouse فورًا.
الميزات الأساسية في Apache Gravitino
بحيرة بيانات وصفية موحدة
دمج كتالوجات Iceberg وHive وJDBC ونظام الملفات خلف واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة ومساحة اسم metalake.catalog.schema ثلاثية المستويات.
Iceberg REST مدمجة
يشحن نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST على المنفذ 9001 بحيث يمكن لـ Spark و Flink و Trino قراءة وكتابة جداول Iceberg بدون خدمة خارجية.
واجهة مستخدم ويب حديثة
تصفح البحيرات الوصفية، والكتالوجات، والمخططات، والجداول، وعدّل الخصائص، وافحص السلالة من وحدة تحكم ويب مدمجة — لا حاجة لحاوية إضافية.
التوافق مع المحركات المتعددة
تتصل موصلات Trino و Spark و Flink و Doris و PyIceberg بـ Gravitino بحيث تقوم نفس البيانات الوصفية بتشغيل أعباء عمل SQL والدفعية والتدفق.
كتالوجات مجموعات الملفات والنماذج
يدير مجموعات الملفات غير المهيكلة وبيانات تعريف نماذج التعلم الآلي (ML) جنبًا إلى جنب مع الجداول، مما يمنح أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ومستودعات البيانات (lakehouse) مستوى حوكمة واحدًا.
لماذا تشغّل Apache Gravitino على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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