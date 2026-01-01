Deluge هو عميل BitTorrent خفيف الوزن وغني بالميزات، مبني على مكتبة libtorrent، ويقدم جميع إمكانيات إدارة التورنت الأساسية من خلال واجهة نظيفة قائمة على المتصفح. وهو يدعم تشفير البروتوكول، وDHT، وتبادل النظراء، وتوجيه الوكيل، وضوابط السرعة، ونظام بيئي للمكونات الإضافية — مما يجعله خيارًا موثوقًا به لكل من التنزيل العادي وإعدادات أتمتة الوسائط المتقدمة.

يوفر نشر Deluge على VPS نطاقًا تردديًا مخصصًا للتوزيع والتنزيل المستمر دون استهلاك اتصال الإنترنت المنزلي أو حدود البيانات الخاصة بك. تحافظ البيئة دائمة التشغيل على نسب صحية على أجهزة التتبع الخاصة، وتتكامل بسلاسة مع أدوات الأتمتة مثل Sonarr وRadarr، وتحافظ على نشاط التورنت الخاص بك معزولًا على بنية تحتية مخصصة بعنوان IP ثابت.