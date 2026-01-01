نشر Deluge بنقرة واحدة.
عميل BitTorrent خفيف الوزن مع واجهة ويب، ودعم الإضافات، ودمج سلس لأتمتة الوسائط.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Deluge؟
Deluge هو عميل BitTorrent خفيف الوزن وغني بالميزات، مبني على مكتبة libtorrent، ويقدم جميع إمكانيات إدارة التورنت الأساسية من خلال واجهة نظيفة قائمة على المتصفح. وهو يدعم تشفير البروتوكول، وDHT، وتبادل النظراء، وتوجيه الوكيل، وضوابط السرعة، ونظام بيئي للمكونات الإضافية — مما يجعله خيارًا موثوقًا به لكل من التنزيل العادي وإعدادات أتمتة الوسائط المتقدمة.
يوفر نشر Deluge على VPS نطاقًا تردديًا مخصصًا للتوزيع والتنزيل المستمر دون استهلاك اتصال الإنترنت المنزلي أو حدود البيانات الخاصة بك. تحافظ البيئة دائمة التشغيل على نسب صحية على أجهزة التتبع الخاصة، وتتكامل بسلاسة مع أدوات الأتمتة مثل Sonarr وRadarr، وتحافظ على نشاط التورنت الخاص بك معزولًا على بنية تحتية مخصصة بعنوان IP ثابت.
الميزات الأساسية في Deluge
واجهة مستندة إلى المتصفح
إدارة جميع التورنتات من أي جهاز عبر واجهة مستخدم ويب متجاوبة دون تثبيت عميل سطح مكتب أو الحفاظ على الوصول المباشر إلى الخادم.
تكامل أتمتة الوسائط
يتكامل أصلاً مع Sonarr و Radarr و Lidarr لتنزيل المحتوى تلقائيًا وإعادة تسميته وتنظيم المكتبة.
تشفير البروتوكول
يشفر حركة مرور BitTorrent لتقليل تقييد مزود خدمة الإنترنت (ISP) وتحسين الخصوصية لجميع أنشطة التورنت على الخادم.
نظام المكونات الإضافية
توسيع الوظائف باستخدام إضافات للتصنيفات، والجدولة، وخلاصات RSS، وبذور الويب، وإدارة العملاء عن بعد.
عناصر تحكم دقيقة في السرعة
تعيين حدود عالمية ولكل تورنت للرفع/التنزيل مع دعم الجدولة لإدارة استخدام النطاق الترددي على مدار اليوم.
لماذا تشغّل Deluge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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