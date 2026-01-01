نشر Homebridge بتثبيت بنقرة واحدة.
جسر HomeKit خفيف الوزن يربط أجهزة المنزل الذكي غير التابعة لـ Apple بـ Siri وتطبيق Apple Home عبر المكونات الإضافية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Homebridge؟
Homebridge هو خادم Node.js خفيف الوزن يحاكي واجهة برمجة تطبيقات HomeKit لنظام iOS، مما يتيح التحكم عبر Siri وتكامل تطبيق المنزل لآلاف الأجهزة التي لا تدعم نظام Apple البيئي بشكل أصلي. مع أكثر من 2000 مكون إضافي (plugin) تم تطويره بواسطة المجتمع، فإنه يربط الأضواء الذكية، منظمات الحرارة، الكاميرات، وأنظمة الأمان من علامات تجارية مثل Ring و Nest و TP-Link و Tuya في تجربة HomeKit موحدة.
يضمن تشغيل Homebridge على خادم افتراضي خاص (VPS) توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأتمتة HomeKit الخاصة بك بغض النظر عن ظروف الطاقة المحلية أو الشبكة، مع تكوين مكون إضافي (plugin) دائم ووصول موثوق به عن بعد من أي مكان في العالم.
الميزات الأساسية في Homebridge
أكثر من 2,000 إضافة للأجهزة
تغطي إضافات المجتمع تقريبًا كل علامة تجارية وبروتوكول للمنزل الذكي، مما يتيح لك إضافة أي جهاز إلى HomeKit دون استبدال الأجهزة.
واجهة مستخدم تهيئة الويب
يوفر Homebridge Config UI X واجهة مستندة إلى المتصفح لتثبيت المكونات الإضافية وإدارة الأجهزة وعرض السجلات دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.
وضع الجسر الفرعي
اعزل المكونات الإضافية في جسور فرعية منفصلة لمنع مكون إضافي واحد سيء الأداء من تعطيل إعداد HomeKit بالكامل.
التحديثات التلقائية للمكونات الإضافية
اكتشف، ثبّت، وحدّث الإضافات مباشرةً من واجهة المستخدم الويب للحفاظ على تكاملات الأجهزة محدثة دون جلسات SSH يدوية.
النسخ الاحتياطي والاستعادة
تحمي وظيفة النسخ الاحتياطي المضمنة تكوينات المكونات الإضافية وبيانات اقتران HomeKit الخاصة بك من الفقدان العرضي.
لماذا تشغّل Homebridge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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