Homebridge هو خادم Node.js خفيف الوزن يحاكي واجهة برمجة تطبيقات HomeKit لنظام iOS، مما يتيح التحكم عبر Siri وتكامل تطبيق المنزل لآلاف الأجهزة التي لا تدعم نظام Apple البيئي بشكل أصلي. مع أكثر من 2000 مكون إضافي (plugin) تم تطويره بواسطة المجتمع، فإنه يربط الأضواء الذكية، منظمات الحرارة، الكاميرات، وأنظمة الأمان من علامات تجارية مثل Ring و Nest و TP-Link و Tuya في تجربة HomeKit موحدة.

يضمن تشغيل Homebridge على خادم افتراضي خاص (VPS) توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأتمتة HomeKit الخاصة بك بغض النظر عن ظروف الطاقة المحلية أو الشبكة، مع تكوين مكون إضافي (plugin) دائم ووصول موثوق به عن بعد من أي مكان في العالم.