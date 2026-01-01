نشر Joomla بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر وقوي لإنشاء مواقع إلكترونية وبوابات وتطبيقات ويب ديناميكية مع دعم متعدد اللغات.
اختر خطة VPS لـ Joomla
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Joomla؟
جوملا هو نظام إدارة محتوى (CMS) ناضج ومفتوح المصدر، مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل، يشغل كل شيء بدءًا من المدونات الشخصية والبوابات المجتمعية وصولاً إلى تطبيقات الشركات والمواقع الحكومية. إن إدارة المستخدم المتقدمة التي يتميز بها، ودعمه المدمج متعدد اللغات لأكثر من 75 لغة، وآلاف الإضافات، تجعله واحدًا من أكثر منصات إدارة المحتوى (CMS) مرونة المتاحة.
استضافة جوملا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد مخصصة، وتحكمًا كاملاً في إعدادات PHP و MySQL، ولا توجد قيود على الاستضافة المشتركة — بحيث يتوسع موقعك مع جمهورك دون أداء غير متوقع أو رسوم لكل زائر.
الميزات الأساسية في Joomla
متعدد اللغات مدمج
إدارة المحتوى بأكثر من 75 لغة بشكل أصلي — لا توجد حاجة إلى مكونات إضافية من جهات خارجية، مما يجعله مثاليًا للشركات والمنظمات الدولية.
التحكم المتقدم في الوصول
حدد أذونات دقيقة مع مجموعات مستخدمين متعددة ومستويات وصول، مما يتيح لك التحكم بدقة في من يمكنه إنشاء المحتوى أو تعديله أو نشره.
الآلاف من الإضافات
قم بتوسيع Joomla باستخدام القوالب والمكونات والوحدات والإضافات من دليل إضافات Joomla لإضافة أي وظيفة يتطلبها موقعك.
أدوات SEO مدمجة
إنشاء عناوين URL سهلة الاستخدام، وأوصاف تعريفية، وخرائط مواقع جاهزة لتحسين ترتيب محركات البحث بدون إضافات إضافية.
إصدارات المحتوى
تتبع كل تغيير في المقالات والعودة إلى أي إصدار سابق، حمايةً لمحتواك من التعديلات العرضية أو المراجعات غير المرغوب فيها.
لماذا تشغّل Joomla على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
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