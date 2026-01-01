جوملا هو نظام إدارة محتوى (CMS) ناضج ومفتوح المصدر، مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل، يشغل كل شيء بدءًا من المدونات الشخصية والبوابات المجتمعية وصولاً إلى تطبيقات الشركات والمواقع الحكومية. إن إدارة المستخدم المتقدمة التي يتميز بها، ودعمه المدمج متعدد اللغات لأكثر من 75 لغة، وآلاف الإضافات، تجعله واحدًا من أكثر منصات إدارة المحتوى (CMS) مرونة المتاحة.

استضافة جوملا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد مخصصة، وتحكمًا كاملاً في إعدادات PHP و MySQL، ولا توجد قيود على الاستضافة المشتركة — بحيث يتوسع موقعك مع جمهورك دون أداء غير متوقع أو رسوم لكل زائر.