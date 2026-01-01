نشر Baserow بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون كود وبديل لـ Airtable لبناء جداول البيانات التعاونية وسير العمل والأدوات الداخلية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Baserow؟
Baserow عبارة عن منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية تتيح للفرق إنشاء قواعد بيانات تعاونية وأدوات داخلية وسير عمل مؤتمتة من خلال واجهة جداول بيانات مألوفة — لا تتطلب SQL، ولا إعداد بنية تحتية، ولا تسعيرًا لكل سجل. الجداول وأنواع الحقول الغنية وطرق العرض والنماذج وواجهة برمجة تطبيقات REST تجعلها بديلاً عمليًا لـ Airtable لفرق المنتجات والعمليات والتسويق والهندسة.
استضافة Baserow ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات العملاء ومتتبعات المشاريع وبيانات CRM واستجابات النماذج داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من قاعدة بيانات مورد SaaS. أنت تتحكم في حدود التخزين والاحتفاظ والتكاملات والوصول — وتتجنب رسوم المقعد الواحد التي تتزايد مع حجم الفريق مع نمو استخدامك.
الميزات الأساسية في Baserow
واجهة مستخدم جدول البيانات
تحرير البيانات من خلال واجهة شبكية مألوفة تتضمن الفرز والتصفية والتجميع وتحرير الخلايا المضمن الذي يشبه Excel أو Google Sheets.
أنواع الحقول الغنية
ادمج النص والأرقام والتواريخ والاختيار الفردي والمتعدد والصيغ ومرفقات الملفات والروابط بين الجداول وحقول البحث في مخطط واحد.
طرق عرض متعددة
تصور نفس الجدول كشبكة، أو لوحة كانبان، أو تقويم، أو معرض، أو نموذج لدعم سير عمل مختلف للفرق دون تكرار البيانات.
النماذج والمشاركة
انشر نماذج عامة تكتب مباشرة في جداولك وشارك طرق عرض للقراءة فقط أو قابلة للتحرير مع المتعاونين خارج مساحة عملك.
REST API و webhooks
يكشف كل جدول عن واجهة برمجة تطبيقات REST ذات أنواع محددة ومشغلات الويب هوك، مما يتيح لك دمج Baserow مع التطبيقات المخصصة وعمليات الأتمتة وأدوات ذكاء الأعمال.
لماذا تشغّل Baserow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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