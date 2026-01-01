نشر RosarioSIS بنقرة واحدة.
نظام معلومات طلابي مفتوح المصدر لإدارة الدرجات والجداول الدراسية والحضور والفواتير وخدمة الطعام.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RosarioSIS؟
RosarioSIS هو نظام معلومات طلابي مجاني ومفتوح المصدر، مصمم للمدارس والمناطق التعليمية ومراكز التدريب التي تحتاج إلى إدارة دورة حياة الطالب الكاملة في مكان واحد. يغطي النظام القبول، الجدولة، تقارير الدرجات، الحضور، الانضباط، الفواتير، خدمات الطعام، وأكثر من اثني عشر وحدة أخرى – وكل ذلك متاح من واجهة ويب متجاوبة تعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
استضافة RosarioSIS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات الطلاب الحساسة، والدرجات، والبيانات المالية تحت سيطرتك المباشرة، بدون رسوم لكل طالب أو قيود على بائع السحابة. يتضمن النشر PostgreSQL ويأتي مُهيأ مسبقًا بعلامات Traefik للتوجيه التلقائي لبروتوكول HTTPS.
الميزات الأساسية في RosarioSIS
الدرجات والتقارير المدرسية
تتبع الواجبات، وحسابات الدرجات الموزونة، والفترات الدراسية، وإنشاء بطاقات تقارير وكشوف درجات قابلة للطباعة مباشرة من النظام.
تتبع الحضور
سجل الحضور اليومي وحضور كل دورة باستخدام رموز مخصصة، ثم قم بتشغيل تقارير الغياب وأبلغ أولياء الأمور تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني.
جدولة وتناوب
إنشاء جداول رئيسية، وإدارة طلبات المقررات الدراسية، وتعيين الطلاب إلى الأقسام مع اكتشاف التعارضات وقيود الغرف والمعلمين.
الفواتير وخدمة الطعام
إدارة الرسوم الدراسية والفواتير والمدفوعات وخطط وجبات الكافتيريا مع أرصدة حسابات الطلاب وكشوف الحسابات القابلة للطباعة.
بوابات أولياء الأمور والطلاب
امنح العائلات بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم لعرض الدرجات والجداول الزمنية والحضور والواجبات دون الكشف عن سير عمل موظفي المكتب الخلفي.
متعدد اللغات ومعياري
متوفر باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والمزيد، مع إضافات اختيارية للتقييمات عبر الإنترنت، والنسخ، ومنشئي التقارير المخصصة.
لماذا تشغّل RosarioSIS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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