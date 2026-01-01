نشر ZITADEL بنقرة واحدة.
منصة بنية تحتية للهوية مفتوحة المصدر للمصادقة وتسجيل الدخول الموحد (SSO) وإدارة المستخدمين عبر جميع تطبيقاتك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ZITADEL؟
ZITADEL هي منصة إدارة هوية ووصول سحابية الأصل ومفتوحة المصدر توفر المصادقة والتفويض وإدارة المستخدمين للتطبيقات الحديثة. تدعم OIDC وOAuth 2.0 وSAML ومفاتيح المرور جاهزة للاستخدام — مما يجعلها بديلاً كاملاً مستضافًا ذاتيًا لـ Auth0 أو Keycloak أو AWS Cognito.
استضافة ZITADEL ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في بيانات المستخدم ومتطلبات الامتثال وتدفقات المصادقة بدون رسوم لكل مستخدم أو قيود على المورد. تضمن بنيتها القائمة على الأحداث سجل تدقيق كاملاً وغير قابل للتغيير لجميع عمليات الهوية.
الميزات الأساسية في ZITADEL
تسجيل الدخول الموحد
مركزة المصادقة عبر جميع تطبيقاتك بدعم OIDC و SAML، مما يمنح المستخدمين تسجيل دخول واحد لكل ما يصلون إليه.
المصادقة بمفتاح المرور
تمكين تسجيل الدخول بدون كلمة مرور باستخدام مفاتيح مرور WebAuthn ومفاتيح الأمان المادية للوصول المقاوم للتصيد الاحتيالي والخالي من بيانات الاعتماد.
تعدد المستأجرين الأصلي
إدارة مؤسسات وتطبيقات متعددة من مثيل ZITADEL واحد مع عزل كامل بين المستأجرين والعلامة التجارية لكل مؤسسة.
سجل تدقيق غير قابل للتغيير
تسجل البنية المعتمدة على الأحداث كل عملية هوية كحدث غير قابل للتغيير، مما يوفر سجلات متوافقة مع المعايير لمتطلبات SOC 2 و GDPR.
اتحاد الهوية
ربط جوجل، جيت هاب، مايكروسوفت، وموفري OIDC المخصصين حتى يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم الحالية عبر مكدسك بالكامل.
لماذا تشغّل ZITADEL على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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