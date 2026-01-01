نشر Screego بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مشاركة الشاشة المستضاف ذاتيًا مع ترحيل TURN مدمج لاتصالات WebRTC الموثوقة عبر أي جدار حماية.
اختر خطة VPS لـ Screego
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Screego؟
Screego هو خادم مفتوح المصدر لمشاركة الشاشة يتيح للفرق التعاون عن بعد دون توجيه محتوى الشاشة الحساس عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يستخدم WebRTC للبث بزمن انتقال منخفض ويضم خادم ترحيل TURN لضمان نجاح الاتصالات عبر جدران الحماية المقيدة للشركات وNAT المتماثل — مما يلغي السبب الأكثر شيوعًا لفشل مشاركة الشاشة في الأدوات الأخرى.
يمنحك نشر Screego على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نقطة نهاية دائمة لمشاركة الشاشة تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد قيود على سعة الاجتماعات، ولا تكاليف اشتراك لكل مضيف، ولا وصول لجهة خارجية إلى المحتوى المشترك. ينضم المشاركون عبر أي متصفح حديث دون الحاجة إلى إضافات أو تنزيلات.
الميزات الأساسية في Screego
مرحل TURN مدمج
يجمع Screego خادم TURN/STUN بحيث تنجح اتصالات WebRTC عبر جدران الحماية للشركات و NAT المتماثل دون الحاجة إلى خدمة ترحيل خارجية.
الانضمام بدون إضافات
ينضم المشاهدون إلى الغرف عبر رابط مشترك في أي متصفح حديث — لا يلزم إضافة، أو تنزيل عميل، أو تسجيل حساب.
غرف متعددة متزامنة
قم بتشغيل أي عدد من جلسات مشاركة الشاشة المستقلة في وقت واحد، لكل منها رابط دعوة خاص بها وبث معزول.
لا توجد قيود على السعة
استضف جلسات غير محدودة مع عدد غير محدود من المشاركين — يتم تحديد السعة بواسطة موارد خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وليس حسب فئة التسعير.
مقاييس Prometheus
عرض نقطة نهاية /metrics لكشط بروميثيوس لتتبع الغرف النشطة، واتصالات TURN، وعرض النطاق الترددي للمرحل بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Screego على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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