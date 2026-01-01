نشر Expensave بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع مصاريف شخصي وعائلي مفتوح المصدر لمراقبة عادات الإنفاق وإدارة ميزانيات الأسرة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Expensave؟
Expensave هو تطبيق مفتوح المصدر لتتبع النفقات، مصمم للأفراد والعائلات الذين يرغبون في التحكم الكامل ببياناتهم المالية. بفضل تقاويم النفقات المشتركة، واستيراد كشوف الحسابات المصرفية، وتقارير عادات الإنفاق، يحول التطبيق بيانات المعاملات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ تساعدك على فهم أين تذهب أموالك.
إن استضافة Expensave ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بياناتك المالية الحساسة بعيدًا عن خوادم الجهات التجارية الخارجية، ويلغي رسوم الاشتراك المتكررة، ويمنح كل فرد في الأسرة إمكانية الوصول دون مشاركة بيانات الاعتماد — بينما تحمي النسخ الاحتياطية التلقائية سنوات من سجل الإنفاق.
الميزات الأساسية في Expensave
تقاويم المصروفات المشتركة
يمكن لعدة مستخدمين المساهمة في نفس التقويم، مما يسهل على العائلات وزملاء السكن الحفاظ على شفافية ميزانية الأسرة.
استيراد كشف حساب بنكي
استيراد الكشوفات من المؤسسات المالية لتعبئة المعاملات تلقائيًا، مما يقلل من الإدخال اليدوي ويضمن سجلات إنفاق كاملة.
تقارير عادات الإنفاق
تُفصّل التحليلات المرئية الإيرادات والمصروفات حسب الفئة بمرور الوقت، مما يكشف عن أنماط تساعدك على اتخاذ قرارات ميزانية أكثر ذكاءً.
تطبيق ويب تقدمي
تتيح لك PWA المتجاوبة مع الجوّال تسجيل المصروفات من أي جهاز على الفور، حتى لا تفوتك أي معاملة أثناء التنقل.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
تبقى جميع البيانات المالية على خادمك الخاص — لا تحليلات من طرف ثالث، ولا رسوم اشتراك، ولا خطر إغلاق منصة تجارية.
لماذا تشغّل Expensave على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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