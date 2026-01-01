نشر Foxel بنقرة واحدة.
تخزين سحابي خاص ذاتي الاستضافة مع بحث دلالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الصور ومقاطع الفيديو والمستندات.
اختر خطة VPS لـ Foxel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Foxel؟
Foxel هو نظام أساسي لتخزين سحابي خاص ومفتوح المصدر يوحد الملفات عبر الأقراص المحلية، S3، WebDAV، SFTP، FTP، Google Drive، OneDrive، Dropbox، وواجهات خلفية أخرى خلف واجهة ويب واحدة. ميزته البارزة هي البحث الدلالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح لك العثور على الصور ومقاطع الفيديو والمستندات باستخدام أوصاف اللغة الطبيعية بدلاً من أسماء الملفات.
استضافة Foxel ذاتيًا تحافظ على مكتبة الوسائط الشخصية الخاصة بك، وأرشيفات العمل، وملفات الفريق المشتركة على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل — لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا احتكار للملكية، ولا يقوم طرف ثالث بمسح بياناتك لإنشاء تضمينات. التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وروابط المشاركة الموقعة، وتعيينات البروتوكول عبر واجهة برمجة تطبيقات S3 و WebDAV تجعله مناسبًا للأفراد والفرق الصغيرة على حد سواء.
الميزات الأساسية في Foxel
بحث AI دلالي
ابحث عن الصور والمستندات عن طريق وصفها بلغة بسيطة باستخدام نماذج التضمين القابلة للتكوين وقواعد بيانات المتجهات Milvus أو Qdrant.
واجهات تخزين خلفية موحدة
ربط الأقراص المحلية، وS3، وWebDAV، وSFTP، وFTP، وGoogle Drive، وOneDrive، وDropbox، والمزيد خلف واجهة تصفح واحدة مع محولات قابلة للتوصيل.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
تحديد الأدوار المخصصة مع أذونات تستند إلى المسار للقراءة والكتابة والحذف والمشاركة، باستخدام أحرف البدل والتعبيرات النمطية والقواعد المرتبة حسب الأولوية.
معاينة ملف مدمجة
بث الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF ومستندات Office والنصوص وشفرة المصدر مباشرة في المتصفح دون تنزيل الملف الأصلي.
تعيينات البروتوكول
اعرض مساحة التخزين الخاصة بك عبر نقاط نهاية متوافقة مع S3، وعمليات تثبيت WebDAV، وروابط مباشرة موقّعة للبرامج النصية والتطبيقات ومديري ملفات نظام التشغيل.
مكون إضافي ووكيل AI
وسع المنصة باستخدام إضافات مبنية على البيان ووكيل ذكاء اصطناعي مدمج يقوم بعمليات الملفات ومهام الأتمتة.
لماذا تشغّل Foxel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.