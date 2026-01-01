Foxel هو نظام أساسي لتخزين سحابي خاص ومفتوح المصدر يوحد الملفات عبر الأقراص المحلية، S3، WebDAV، SFTP، FTP، Google Drive، OneDrive، Dropbox، وواجهات خلفية أخرى خلف واجهة ويب واحدة. ميزته البارزة هي البحث الدلالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح لك العثور على الصور ومقاطع الفيديو والمستندات باستخدام أوصاف اللغة الطبيعية بدلاً من أسماء الملفات.

استضافة Foxel ذاتيًا تحافظ على مكتبة الوسائط الشخصية الخاصة بك، وأرشيفات العمل، وملفات الفريق المشتركة على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل — لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا احتكار للملكية، ولا يقوم طرف ثالث بمسح بياناتك لإنشاء تضمينات. التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وروابط المشاركة الموقعة، وتعيينات البروتوكول عبر واجهة برمجة تطبيقات S3 و WebDAV تجعله مناسبًا للأفراد والفرق الصغيرة على حد سواء.