نشر Twenty بنقرة واحدة.
نظام CRM حديث ومفتوح المصدر يتميز بنموذج بيانات قابل للتخصيص، وتصميم يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API-first)، وأتمتة سير عمل مرنة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Twenty؟
Twenty هو نظام CRM مفتوح المصدر من الجيل التالي يمنح فرق التطوير تحكمًا كاملاً في سير عمل علاقات العملاء الخاصة بهم. على عكس أنظمة CRM السحابية (SaaS) الجامدة، يتيح لك Twenty تخصيص كل حقل وكائن وعلاقة لتتناسب مع عمليات عملك الدقيقة من خلال نموذج بيانات مرن.
تحافظ استضافة Twenty ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) على خصوصية جميع بيانات العملاء وتزيل رسوم الترخيص لكل مقعد. تعني بنيته التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً أن أي تكامل أو أتمتة مخصصة ممكنة، وتنافس واجهته الحديثة البدائل التجارية مع منحك ملكية كاملة للبنية التحتية لنظام CRM الخاص بك.
الميزات الأساسية في Twenty
نموذج بيانات قابل للتخصيص
أضف كائنات وحقول وعلاقات مخصصة لتناسب هيكل عملك الدقيق دون الحاجة لكتابة كود الواجهة الخلفية.
تصميم يضع API في المقام الأول
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات GraphQL و REST كاملة دمج Twenty مع أي أداة خارجية أو منصة أتمتة أو تطبيق مخصص.
كانبان وطرق عرض القوائم
التبديل بين طرق عرض مسار كانبان وقوائم الجداول لإدارة الصفقات وجهات الاتصال بالتنسيق الذي يناسب سير عملك.
تكامل البريد الإلكتروني
ربط Gmail أو موفري بريد إلكتروني آخرين لتسجيل الاتصالات مباشرةً مقابل جهات الاتصال والصفقات تلقائيًا.
دون رسوم لكل مقعد
تُزيل الاستضافة الذاتية تكاليف ترخيص CRM المتكررة، مما يجعل Twenty فعالاً من حيث التكلفة لفرق المبيعات المتنامية.
لماذا تشغّل Twenty على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.