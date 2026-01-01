Twenty هو نظام CRM مفتوح المصدر من الجيل التالي يمنح فرق التطوير تحكمًا كاملاً في سير عمل علاقات العملاء الخاصة بهم. على عكس أنظمة CRM السحابية (SaaS) الجامدة، يتيح لك Twenty تخصيص كل حقل وكائن وعلاقة لتتناسب مع عمليات عملك الدقيقة من خلال نموذج بيانات مرن.

تحافظ استضافة Twenty ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) على خصوصية جميع بيانات العملاء وتزيل رسوم الترخيص لكل مقعد. تعني بنيته التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً أن أي تكامل أو أتمتة مخصصة ممكنة، وتنافس واجهته الحديثة البدائل التجارية مع منحك ملكية كاملة للبنية التحتية لنظام CRM الخاص بك.