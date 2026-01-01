YOURLS (مختصر الروابط الخاص بك) هو تطبيق PHP صغير ومستقل يتيح لك تشغيل خدمة اختصار الروابط الخاصة بك على نطاقك الخاص. على عكس الخدمات التجارية، يحتفظ YOURLS بجميع بيانات النقرات وإدارة الروابط تحت سيطرتك الكاملة — لا توجد قيود على المعدل، ولا رسوم اشتراك، ولا تتبع لجمهورك من طرف ثالث.

بالإضافة إلى الاختصار الأساسي، يتضمن YOURLS تتبع النقرات المدمج، وتحليلات الإحالة، وواجهة برمجة تطبيقات REST لإدارة الروابط برمجياً. لقد بنى مجتمع نشط أكثر من 300 إضافة تغطي كل شيء بدءاً من إنشاء رموز QR إلى عمليات إعادة التوجيه الجغرافية، مما يجعل YOURLS أحد أكثر مختصرات الروابط ذاتية الاستضافة قابلية للتوسيع المتاحة.