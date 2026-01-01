نشر YOURLS بنقرة واحدة.
أداة اختصار روابط PHP خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا مع تحليلات النقرات، وأكثر من 300 إضافة، وواجهة برمجة تطبيقات REST.
اختر خطة VPS لـ YOURLS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام YOURLS؟
YOURLS (مختصر الروابط الخاص بك) هو تطبيق PHP صغير ومستقل يتيح لك تشغيل خدمة اختصار الروابط الخاصة بك على نطاقك الخاص. على عكس الخدمات التجارية، يحتفظ YOURLS بجميع بيانات النقرات وإدارة الروابط تحت سيطرتك الكاملة — لا توجد قيود على المعدل، ولا رسوم اشتراك، ولا تتبع لجمهورك من طرف ثالث.
بالإضافة إلى الاختصار الأساسي، يتضمن YOURLS تتبع النقرات المدمج، وتحليلات الإحالة، وواجهة برمجة تطبيقات REST لإدارة الروابط برمجياً. لقد بنى مجتمع نشط أكثر من 300 إضافة تغطي كل شيء بدءاً من إنشاء رموز QR إلى عمليات إعادة التوجيه الجغرافية، مما يجعل YOURLS أحد أكثر مختصرات الروابط ذاتية الاستضافة قابلية للتوسيع المتاحة.
الميزات الأساسية في YOURLS
تحليلات النقرات
تتبع إجمالي النقرات، والمصادر، وإحصائيات كل رابط حتى تعرف بالضبط كيف يعمل كل رابط مختصر بمرور الوقت.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
أكثر من 300 إضافة مجتمعية توسع YOURLS بميزات مثل رموز QR، وإعادة توجيه الموقع الجغرافي، ومعاينات الروابط، والمزيد — دون الحاجة إلى تطوير مخصص.
REST API
قم بإنشاء إحصائيات الروابط وتوسيعها واستردادها برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) مدمجة، مما يجعل YOURLS سهل الدمج في التطبيقات وسير عمل الأتمتة.
كلمات مفتاحية مخصصة
قم بتعيين عناوين URL مخصصة لا تُنسى لأي رابط بدلاً من الأحرف العشوائية، مما يمنحك عناوين URL ذات علامة تجارية مثل
yourdomain.com/launch.
وضع عام أو خاص
قم بتشغيل YOURLS كأداة خاصة لفريقك أو افتحه للعامة — التحكم في الوصول هو مفتاح تبديل إعداد واحد.
دعم بوكماركليت
ثبّت الأداة المرجعية (bookmarklet) بنقرة واحدة في أي متصفح لتقصير عنوان URL للصفحة الحالية دون مغادرة سير عملك.
لماذا تشغّل YOURLS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.