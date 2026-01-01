بوستر هو تطبيق Node.js مفتوح المصدر يحاكي لوحات الملصقات الرقمية الموجودة في بهو دور السينما. يقرأ الحالة المباشرة لخادم الوسائط Plex الخاص بك ويعرض العنوان الذي يتم تشغيله حاليًا، واختيارات حسب الطلب من مكتبات محددة، والإصدارات القادمة قريبًا المستخرجة من Sonarr و Radarr و Readarr.

استضافة Posterr ذاتيًا على خادم VPS يحافظ على توفر العرض دائمًا من أي متصفح أو هاتف أو جهاز لوحي أو Fire Stick أو شاشة مثبتة على الحائط — دون الاعتماد على بقاء جهاز كمبيوتر منزلي قيد التشغيل. يتصل بـ Plex ومجموعة arr عبر الشبكة، لذلك يعمل سواء كانت خدمات الوسائط الخاصة بك تعمل على نفس خادم VPS أو على خادم منزلي بعيد.