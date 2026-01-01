خصم يصل إلى 68% على Posterr

نشر Posterr بنقرة واحدة.

لافتات رقمية لملصقات العرض الجاري تحول أي متصفح إلى شاشة عرض بأسلوب دور السينما لمكتبات Plex.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Posterr بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Posterr

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Posterr؟

بوستر هو تطبيق Node.js مفتوح المصدر يحاكي لوحات الملصقات الرقمية الموجودة في بهو دور السينما. يقرأ الحالة المباشرة لخادم الوسائط Plex الخاص بك ويعرض العنوان الذي يتم تشغيله حاليًا، واختيارات حسب الطلب من مكتبات محددة، والإصدارات القادمة قريبًا المستخرجة من Sonarr و Radarr و Readarr.

استضافة Posterr ذاتيًا على خادم VPS يحافظ على توفر العرض دائمًا من أي متصفح أو هاتف أو جهاز لوحي أو Fire Stick أو شاشة مثبتة على الحائط — دون الاعتماد على بقاء جهاز كمبيوتر منزلي قيد التشغيل. يتصل بـ Plex ومجموعة arr عبر الشبكة، لذلك يعمل سواء كانت خدمات الوسائط الخاصة بك تعمل على نفس خادم VPS أو على خادم منزلي بعيد.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Posterr

شاشة قيد التشغيل الآن

يعرض ملصقات الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى المباشرة مع وقت التشغيل والاستوديو وتصنيف المحتوى وشريط تقدم يراعي عملية التحويل.

شرائح قريباً

يسحب الأفلام القادمة من Radarr، والحلقات والعروض الأولى للمواسم من Sonarr، والكتب الجديدة من Readarr.

اختيارات مكتبة عند الطلب

تدور عناوين عشوائية من مكتبات Plex المختارة لتبقى الشاشة ممتعة حتى عندما لا يتم بث أي شيء.

جاهز للشاشات المتعددة

يتكيف تلقائيًا من 320 بكسل حتى 4K، ويدعم الوضع الرأسي أو الأفقي، ويتضمن مؤقت نوم مع التحكم في الشاشة عبر CEC.

شرائح وسمات مخصصة

ادمج صورك الخاصة، وفن الخلفية، والسمات، أو قم بتضمين صفحات ويب خارجية كشرائح دوارة إضافية.

معلومات عامة وأوتريكس

قم بتشغيل اختبار معلومات أفلام مدمج بين الشرائح، واعرض بيانات التشغيل الحالية على شاشات مصفوفة Awtrix LED.

لماذا تشغّل Posterr على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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