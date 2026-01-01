نشر Posterr بنقرة واحدة.
لافتات رقمية لملصقات العرض الجاري تحول أي متصفح إلى شاشة عرض بأسلوب دور السينما لمكتبات Plex.
اختر خطة VPS لـ Posterr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Posterr؟
بوستر هو تطبيق Node.js مفتوح المصدر يحاكي لوحات الملصقات الرقمية الموجودة في بهو دور السينما. يقرأ الحالة المباشرة لخادم الوسائط Plex الخاص بك ويعرض العنوان الذي يتم تشغيله حاليًا، واختيارات حسب الطلب من مكتبات محددة، والإصدارات القادمة قريبًا المستخرجة من Sonarr و Radarr و Readarr.
استضافة Posterr ذاتيًا على خادم VPS يحافظ على توفر العرض دائمًا من أي متصفح أو هاتف أو جهاز لوحي أو Fire Stick أو شاشة مثبتة على الحائط — دون الاعتماد على بقاء جهاز كمبيوتر منزلي قيد التشغيل. يتصل بـ Plex ومجموعة arr عبر الشبكة، لذلك يعمل سواء كانت خدمات الوسائط الخاصة بك تعمل على نفس خادم VPS أو على خادم منزلي بعيد.
الميزات الأساسية في Posterr
شاشة قيد التشغيل الآن
يعرض ملصقات الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى المباشرة مع وقت التشغيل والاستوديو وتصنيف المحتوى وشريط تقدم يراعي عملية التحويل.
شرائح قريباً
يسحب الأفلام القادمة من Radarr، والحلقات والعروض الأولى للمواسم من Sonarr، والكتب الجديدة من Readarr.
اختيارات مكتبة عند الطلب
تدور عناوين عشوائية من مكتبات Plex المختارة لتبقى الشاشة ممتعة حتى عندما لا يتم بث أي شيء.
جاهز للشاشات المتعددة
يتكيف تلقائيًا من 320 بكسل حتى 4K، ويدعم الوضع الرأسي أو الأفقي، ويتضمن مؤقت نوم مع التحكم في الشاشة عبر CEC.
شرائح وسمات مخصصة
ادمج صورك الخاصة، وفن الخلفية، والسمات، أو قم بتضمين صفحات ويب خارجية كشرائح دوارة إضافية.
معلومات عامة وأوتريكس
قم بتشغيل اختبار معلومات أفلام مدمج بين الشرائح، واعرض بيانات التشغيل الحالية على شاشات مصفوفة Awtrix LED.
لماذا تشغّل Posterr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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