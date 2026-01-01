Memgraph هو قاعدة بيانات رسوم بيانية في الذاكرة مصممة للتنقلات في الوقت الفعلي على مجموعات بيانات كبيرة ومترابطة. وهي متوافقة تمامًا مع Cypher — مما يجعلها بديلاً مباشرًا لاستعلامات Neo4j — مع توفير زمن انتقال أقل بكثير لأعباء العمل المتدفقة والقائمة على الأحداث. تضيف مكتبة MAGE المرفقة أكثر من 50 وحدة نمطية لخوارزميات الرسوم البيانية (مثل PageRank، واكتشاف المجتمع، وأقصر المسارات، والمزيد) التي تعمل بشكل أصلي داخل قاعدة البيانات دون الحاجة إلى أطر عمل خارجية.

يجمع هذا النشر بين Memgraph و Memgraph Lab، وهي واجهة استعلام مرئية قائمة على المتصفح لكتابة استعلامات Cypher، واستكشاف بنية الرسوم البيانية، وتشغيل تجارب الخوارزميات. يمنحك تشغيل كليهما على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخصيص الذاكرة، والاحتفاظ بالبيانات، وسياسات الوصول — دون أي تسعير سحابي لكل عقدة أو قيود من البائعين.