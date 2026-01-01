نشر Memgraph بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات رسومية عالية الأداء في الذاكرة، مصممة للتحليلات في الوقت الفعلي على البيانات المتصلة، وسير عمل الذكاء الاصطناعي، وخطوط أنابيب التدفق.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Memgraph؟
Memgraph هو قاعدة بيانات رسوم بيانية في الذاكرة مصممة للتنقلات في الوقت الفعلي على مجموعات بيانات كبيرة ومترابطة. وهي متوافقة تمامًا مع Cypher — مما يجعلها بديلاً مباشرًا لاستعلامات Neo4j — مع توفير زمن انتقال أقل بكثير لأعباء العمل المتدفقة والقائمة على الأحداث. تضيف مكتبة MAGE المرفقة أكثر من 50 وحدة نمطية لخوارزميات الرسوم البيانية (مثل PageRank، واكتشاف المجتمع، وأقصر المسارات، والمزيد) التي تعمل بشكل أصلي داخل قاعدة البيانات دون الحاجة إلى أطر عمل خارجية.
يجمع هذا النشر بين Memgraph و Memgraph Lab، وهي واجهة استعلام مرئية قائمة على المتصفح لكتابة استعلامات Cypher، واستكشاف بنية الرسوم البيانية، وتشغيل تجارب الخوارزميات. يمنحك تشغيل كليهما على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخصيص الذاكرة، والاحتفاظ بالبيانات، وسياسات الوصول — دون أي تسعير سحابي لكل عقدة أو قيود من البائعين.
الميزات الأساسية في Memgraph
أداء الذاكرة
يتم تخزين بيانات الرسم البياني بالكامل في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يتيح عمليات اجتياز في أقل من جزء من الثانية واستجابات استعلام في الوقت الفعلي حتى على مجموعات البيانات المتصلة بعمق.
توافق سايفر
دعم openCypher الكامل يعني أن استعلامات Neo4j وبرامج التشغيل والأدوات الحالية تنتقل بأقل قدر من التغييرات على بنية الاستعلام.
مكتبة خوارزميات MAGE
أكثر من 50 خوارزمية رسوم بيانية مدمجة — PageRank، مركزية البينية، اكتشاف المجتمع، التنبؤ بالروابط — تعمل كوحدات استعلام أصلية بدون مسارات خارجية.
Memgraph Lab UI
واجهة مرئية قائمة على المتصفح لكتابة وتشغيل استعلامات Cypher، وفحص طوبولوجيا الرسم البياني، واستكشاف نتائج الخوارزميات بشكل تفاعلي.
استيعاب البيانات المتدفقة
تسمح تكاملات Kafka و Pulsar الأصلية بتحديثات مستمرة للرسوم البيانية من تدفقات الأحداث دون الحاجة إلى مسارات ETL مجمعة أو موصلات خارجية.
GraphRAG وذاكرة AI
الذاكرة والاسترجاع المهيكلان بيانيًا يعززان تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) بسياق يدرك العلاقات، مما يمكّن من الحصول على استجابات أكثر دقة في وكلاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة.
لماذا تشغّل Memgraph على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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