خصم يصل إلى 68% على Memgraph

نشر Memgraph بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات رسومية عالية الأداء في الذاكرة، مصممة للتحليلات في الوقت الفعلي على البيانات المتصلة، وسير عمل الذكاء الاصطناعي، وخطوط أنابيب التدفق.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Memgraph بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Memgraph

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Memgraph؟

Memgraph هو قاعدة بيانات رسوم بيانية في الذاكرة مصممة للتنقلات في الوقت الفعلي على مجموعات بيانات كبيرة ومترابطة. وهي متوافقة تمامًا مع Cypher — مما يجعلها بديلاً مباشرًا لاستعلامات Neo4j — مع توفير زمن انتقال أقل بكثير لأعباء العمل المتدفقة والقائمة على الأحداث. تضيف مكتبة MAGE المرفقة أكثر من 50 وحدة نمطية لخوارزميات الرسوم البيانية (مثل PageRank، واكتشاف المجتمع، وأقصر المسارات، والمزيد) التي تعمل بشكل أصلي داخل قاعدة البيانات دون الحاجة إلى أطر عمل خارجية.

يجمع هذا النشر بين Memgraph و Memgraph Lab، وهي واجهة استعلام مرئية قائمة على المتصفح لكتابة استعلامات Cypher، واستكشاف بنية الرسوم البيانية، وتشغيل تجارب الخوارزميات. يمنحك تشغيل كليهما على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخصيص الذاكرة، والاحتفاظ بالبيانات، وسياسات الوصول — دون أي تسعير سحابي لكل عقدة أو قيود من البائعين.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Memgraph

أداء الذاكرة

يتم تخزين بيانات الرسم البياني بالكامل في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يتيح عمليات اجتياز في أقل من جزء من الثانية واستجابات استعلام في الوقت الفعلي حتى على مجموعات البيانات المتصلة بعمق.

توافق سايفر

دعم openCypher الكامل يعني أن استعلامات Neo4j وبرامج التشغيل والأدوات الحالية تنتقل بأقل قدر من التغييرات على بنية الاستعلام.

مكتبة خوارزميات MAGE

أكثر من 50 خوارزمية رسوم بيانية مدمجة — PageRank، مركزية البينية، اكتشاف المجتمع، التنبؤ بالروابط — تعمل كوحدات استعلام أصلية بدون مسارات خارجية.

Memgraph Lab UI

واجهة مرئية قائمة على المتصفح لكتابة وتشغيل استعلامات Cypher، وفحص طوبولوجيا الرسم البياني، واستكشاف نتائج الخوارزميات بشكل تفاعلي.

استيعاب البيانات المتدفقة

تسمح تكاملات Kafka و Pulsar الأصلية بتحديثات مستمرة للرسوم البيانية من تدفقات الأحداث دون الحاجة إلى مسارات ETL مجمعة أو موصلات خارجية.

GraphRAG وذاكرة AI

الذاكرة والاسترجاع المهيكلان بيانيًا يعززان تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) بسياق يدرك العلاقات، مما يمكّن من الحصول على استجابات أكثر دقة في وكلاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة.

لماذا تشغّل Memgraph على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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