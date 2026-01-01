Owncast هو خادم بث مباشر ودردشة مجاني ومفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا يمنحك تحكمًا كاملاً في بثوثك. إنه يحل محل المنصات التجارية مثل Twitch أو YouTube Live ببثك المخصص الخاص بك، حيث تضع القواعد، وتمتلك العلاقة مع الجمهور، وتحتفظ بكل المحتوى وبيانات المشاهدين على خادمك الخاص.

متوافق مع برامج البث القياسية RTMP مثل OBS و Streamlabs و XSplit، يعمل Owncast مع الأدوات التي يعرفها الباثون بالفعل. كما يتكامل مع Fediverse عبر ActivityPub، مما يتيح للمستخدمين على Mastodon والمنصات اللامركزية الأخرى المتابعة وتلقي الإشعارات عندما تبدأ البث المباشر — دون مطالبتهم بإنشاء حساب على موقعك.