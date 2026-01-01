نشر Owncast بنقرة واحدة.
خادم بث مباشر ودردشة مستضاف ذاتيًا — ابث فيديو مباشرًا بشروطك الخاصة دون الاعتماد على Twitch أو YouTube.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Owncast؟
Owncast هو خادم بث مباشر ودردشة مجاني ومفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا يمنحك تحكمًا كاملاً في بثوثك. إنه يحل محل المنصات التجارية مثل Twitch أو YouTube Live ببثك المخصص الخاص بك، حيث تضع القواعد، وتمتلك العلاقة مع الجمهور، وتحتفظ بكل المحتوى وبيانات المشاهدين على خادمك الخاص.
متوافق مع برامج البث القياسية RTMP مثل OBS و Streamlabs و XSplit، يعمل Owncast مع الأدوات التي يعرفها الباثون بالفعل. كما يتكامل مع Fediverse عبر ActivityPub، مما يتيح للمستخدمين على Mastodon والمنصات اللامركزية الأخرى المتابعة وتلقي الإشعارات عندما تبدأ البث المباشر — دون مطالبتهم بإنشاء حساب على موقعك.
الميزات الأساسية في Owncast
RTMP البث
اتصل مباشرة من OBS أو Streamlabs أو أي مشفر متوافق مع RTMP — لا توجد مكونات إضافية خاصة أو تغييرات في البرامج مطلوبة.
دردشة مباشرة مدمجة
تتيح الدردشة المدمجة في الوقت الفعلي للمشاهدين التفاعل أثناء البث المباشر الخاص بك دون الحاجة إلى أدوات خارجية أو خدمات دردشة خارجية.
تكامل فيديفيرس
يتيح دعم ActivityPub لمستخدمي Mastodon وشبكة Fediverse الأخرى متابعة بثك وتلقي إشعارات البث المباشر، مما يوسع نطاق وصولك على الشبكات اللامركزية.
تخصيص العلامة التجارية
عيّن اسمك وشعارك ووصفك وروابطك الاجتماعية لتعكس صفحة البث الخاصة بك هويتك، وليس قالب منصة عامًا.
تسجيل البث
احفظ البثوث اختياريًا محليًا لإعادة التشغيل عند الطلب، مما يتيح للمشاهدين الوصول إلى المحتوى الخاص بك حتى بعد انتهاء البث المباشر.
لماذا تشغّل Owncast على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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