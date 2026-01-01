TeamMapper هو تطبيق خرائط ذهنية مفتوح المصدر يتيح للفرق إنشاء الخرائط الذهنية ومشاركتها وتعديلها معًا في الوقت الفعلي عبر WebSockets. تم بناؤه كخليفة لمشروع mindmapp الذي توقف، ويركز على التعاون دون الحاجة إلى حسابات مستخدمين — شارك رابطًا بصلاحيات العرض فقط أو التعديل ويمكن لأعضاء الفريق الانضمام إلى الجلسة على الفور.

استضافة TeamMapper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جلسات العصف الذهني وخطط المشاريع ومعرفة الفريق بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. بشكل افتراضي، يتم حذف الخرائط الذهنية تلقائيًا بعد 30 يومًا للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتتيح نافذة الاحتفاظ القابلة للتكوين للفرق في البيئات المنظمة ضبط سلوك الخصوصية ليتوافق مع سياساتهم الخاصة دون الاعتماد على مزود خدمة SaaS تابع لجهة خارجية.