خصم يصل إلى 68% على TeamMapper

نشر TeamMapper بنقرة واحدة.

أداة رسم خرائط ذهنية تعاونية آنية ذاتية الاستضافة للفرق من أجل العصف الذهني والتخطيط وهيكلة الأفكار معًا.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر TeamMapper بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ TeamMapper

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TeamMapper؟

TeamMapper هو تطبيق خرائط ذهنية مفتوح المصدر يتيح للفرق إنشاء الخرائط الذهنية ومشاركتها وتعديلها معًا في الوقت الفعلي عبر WebSockets. تم بناؤه كخليفة لمشروع mindmapp الذي توقف، ويركز على التعاون دون الحاجة إلى حسابات مستخدمين — شارك رابطًا بصلاحيات العرض فقط أو التعديل ويمكن لأعضاء الفريق الانضمام إلى الجلسة على الفور.

استضافة TeamMapper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جلسات العصف الذهني وخطط المشاريع ومعرفة الفريق بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. بشكل افتراضي، يتم حذف الخرائط الذهنية تلقائيًا بعد 30 يومًا للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتتيح نافذة الاحتفاظ القابلة للتكوين للفرق في البيئات المنظمة ضبط سلوك الخصوصية ليتوافق مع سياساتهم الخاصة دون الاعتماد على مزود خدمة SaaS تابع لجهة خارجية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في TeamMapper

التعاون في الوقت الفعلي

تتيح الجلسات المستندة إلى WebSocket للعديد من أعضاء الفريق تحرير نفس الخريطة الذهنية في وقت واحد، مع ظهور التغييرات فورًا لكل شخص متصل بالخريطة.

عدم مشاركة الحساب

شارك خريطة ذهنية باستخدام رابط أو رمز QR مع صلاحيات العرض فقط أو التعديل — يمكن للضيوف الانضمام دون إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.

تخصيص متقدم للعقدة

أضف الصور والأيقونات والألوان وأنماط الخطوط والروابط التشعبية إلى العقد لتحويل المخططات المسطحة إلى رسوم بيانية منظمة بصريًا ومناسبة للعروض التقديمية.

استيراد وتصدير

نقل الخرائط الذهنية داخل وخارج TeamMapper باستخدام تنسيقات JSON أو Mermaid أو SVG أو PDF أو PNG للمشاركة مع أصحاب المصلحة أو الأرشفة دون اتصال.

إعدادات افتراضية متوافقة مع GDPR

تُحذف الخرائط الذهنية تلقائيًا بعد فترة استبقاء قابلة للتكوين (30 يومًا افتراضيًا)، مما يساعد الفرق على تلبية متطلبات الخصوصية دون الحاجة إلى تنظيف يدوي.

تراجع واختصارات

سجل كامل للتراجع/الإعادة ومجموعة شاملة من اختصارات لوحة المفاتيح تحافظ على سرعة المحرر للمستخدمين المتقدمين الذين ينشئون خرائط ذهنية كبيرة أو متداخلة بعمق.

لماذا تشغّل TeamMapper على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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