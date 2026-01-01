نشر TeamMapper بنقرة واحدة.
أداة رسم خرائط ذهنية تعاونية آنية ذاتية الاستضافة للفرق من أجل العصف الذهني والتخطيط وهيكلة الأفكار معًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TeamMapper؟
TeamMapper هو تطبيق خرائط ذهنية مفتوح المصدر يتيح للفرق إنشاء الخرائط الذهنية ومشاركتها وتعديلها معًا في الوقت الفعلي عبر WebSockets. تم بناؤه كخليفة لمشروع mindmapp الذي توقف، ويركز على التعاون دون الحاجة إلى حسابات مستخدمين — شارك رابطًا بصلاحيات العرض فقط أو التعديل ويمكن لأعضاء الفريق الانضمام إلى الجلسة على الفور.
استضافة TeamMapper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جلسات العصف الذهني وخطط المشاريع ومعرفة الفريق بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. بشكل افتراضي، يتم حذف الخرائط الذهنية تلقائيًا بعد 30 يومًا للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتتيح نافذة الاحتفاظ القابلة للتكوين للفرق في البيئات المنظمة ضبط سلوك الخصوصية ليتوافق مع سياساتهم الخاصة دون الاعتماد على مزود خدمة SaaS تابع لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في TeamMapper
التعاون في الوقت الفعلي
تتيح الجلسات المستندة إلى WebSocket للعديد من أعضاء الفريق تحرير نفس الخريطة الذهنية في وقت واحد، مع ظهور التغييرات فورًا لكل شخص متصل بالخريطة.
عدم مشاركة الحساب
شارك خريطة ذهنية باستخدام رابط أو رمز QR مع صلاحيات العرض فقط أو التعديل — يمكن للضيوف الانضمام دون إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.
تخصيص متقدم للعقدة
أضف الصور والأيقونات والألوان وأنماط الخطوط والروابط التشعبية إلى العقد لتحويل المخططات المسطحة إلى رسوم بيانية منظمة بصريًا ومناسبة للعروض التقديمية.
استيراد وتصدير
نقل الخرائط الذهنية داخل وخارج TeamMapper باستخدام تنسيقات JSON أو Mermaid أو SVG أو PDF أو PNG للمشاركة مع أصحاب المصلحة أو الأرشفة دون اتصال.
إعدادات افتراضية متوافقة مع GDPR
تُحذف الخرائط الذهنية تلقائيًا بعد فترة استبقاء قابلة للتكوين (30 يومًا افتراضيًا)، مما يساعد الفرق على تلبية متطلبات الخصوصية دون الحاجة إلى تنظيف يدوي.
تراجع واختصارات
سجل كامل للتراجع/الإعادة ومجموعة شاملة من اختصارات لوحة المفاتيح تحافظ على سرعة المحرر للمستخدمين المتقدمين الذين ينشئون خرائط ذهنية كبيرة أو متداخلة بعمق.
لماذا تشغّل TeamMapper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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