نشر Dashy بنقرة واحدة.
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا قابلة للتخصيص بشكل كبير لتنظيم جميع خدماتك وإشاراتك المرجعية وأدواتك في مكان واحد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dashy؟
Dashy هو لوحة تحكم شخصية ذاتية الاستضافة تمنحك صفحة رئيسية جميلة وقابلة للتخصيص لجميع خدماتك وتطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. مع مئات الأيقونات المدمجة، ونظام بيئي واسع من الأدوات (widgets)، ومحرر تكوين مرئي، يمكنك بناء واجهة مخصصة دون الحاجة لتعديل ملفات YAML. تقوم فحوصات الحالة في الوقت الفعلي بمراقبة خدماتك باستمرار، حتى تعرف دائمًا ما هو قيد التشغيل ويعمل بشكل صحيح.
استضافة Dashy ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني أن لوحة التحكم الخاصة بك متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع بقاء جميع بيانات التكوين تحت سيطرتك. لا توجد رسوم اشتراك، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى بنية البنية التحتية الخاصة بك — مجرد نقطة دخول سريعة وخاصة لكل ما تديره.
الميزات الأساسية في Dashy
مراقبة حالة الخدمة
يتحقق باستمرار مما إذا كانت خدماتك متصلة بالإنترنت ويعرض مؤشرات الحالة المباشرة حتى تتمكن من اكتشاف الانقطاعات بنظرة واحدة.
المحرر المرئي للتكوين
عدّل تخطيط لوحة المعلومات الخاصة بك، والأقسام، والعناصر من خلال واجهة تعتمد على التأشير والنقر دون الحاجة إلى لمس ملفات تكوين YAML.
نظام بيئي غني للويدجت
أضف توقعات الطقس، وموجزات RSS، وإحصائيات النظام، والساعات، وعشرات من الأدوات الأخرى لتحويل لوحة التحكم إلى مركز معلومات.
مكتبة أيقونات واسعة
يتضمن أكثر من 400 أيقونة خدمة معدة مسبقًا ويدعم الأيقونات المخصصة، مما يحافظ على لوحة التحكم الخاصة بك متسقة بصريًا وسهلة التصفح.
دعم متعدد الصفحات
تنظيم الخدمات عبر صفحات وأقسام متعددة، مما يجعل من العملي إدارة أعداد كبيرة من التطبيقات دون فوضى.
لماذا تشغّل Dashy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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