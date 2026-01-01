Dashy هو لوحة تحكم شخصية ذاتية الاستضافة تمنحك صفحة رئيسية جميلة وقابلة للتخصيص لجميع خدماتك وتطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. مع مئات الأيقونات المدمجة، ونظام بيئي واسع من الأدوات (widgets)، ومحرر تكوين مرئي، يمكنك بناء واجهة مخصصة دون الحاجة لتعديل ملفات YAML. تقوم فحوصات الحالة في الوقت الفعلي بمراقبة خدماتك باستمرار، حتى تعرف دائمًا ما هو قيد التشغيل ويعمل بشكل صحيح.

استضافة Dashy ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني أن لوحة التحكم الخاصة بك متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع بقاء جميع بيانات التكوين تحت سيطرتك. لا توجد رسوم اشتراك، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى بنية البنية التحتية الخاصة بك — مجرد نقطة دخول سريعة وخاصة لكل ما تديره.