نشر Umami Analytics بنقرة واحدة.
بديل لتحليلات الويب مفتوح المصدر يركز على الخصوصية، كبديل لـ Google Analytics، لا يستخدم ملفات تعريف الارتباط ويتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل افتراضي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Umami Analytics؟
Umami هي منصة تحليلات ويب سريعة ومفتوحة المصدر تتتبع حركة مرور المواقع الإلكترونية بدون ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو مشاركة البيانات عبر المواقع. وهي متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل افتراضي، مما يجعلها بديلاً مباشرًا لـ Google Analytics للفرق التي تعطي الأولوية لخصوصية الزوار وملكية البيانات.
استضافة Umami ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن جميع بيانات الزوار تبقى على بنيتك التحتية بدون وصول أي طرف ثالث. يمكن لتثبيت واحد مدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL تتبع مواقع إلكترونية متعددة وأحداث مخصصة وحملات UTM من خلال لوحة تحكم نظيفة وفي الوقت الفعلي يمكن لفريقك بأكمله الوصول إليها.
الميزات الأساسية في Umami Analytics
تتبع بدون ملفات تعريف الارتباط
يجمع Umami التحليلات بدون ملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الدائمة، مما يضمن الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) تلقائيًا.
دعم المواقع المتعددة
تتبع عددًا غير محدود من مواقع الويب من تثبيت Umami واحد باستخدام لوحات تحكم منفصلة وبيانات معزولة لكل خاصية.
أحداث مخصصة
تتبع نقرات الأزرار، وإرسالات النماذج، والتنزيلات، وأي تفاعل مخصص للمستخدم يتجاوز مشاهدات الصفحة القياسية.
لوحة معلومات في الوقت الفعلي
عرض أعداد الزوار المباشرة، وأهم الصفحات، ومصادر الإحالة، وتفاصيل الأجهزة، محدثة في الوقت الفعلي دون تحديث الصفحة.
تتبع حملة UTM
قم بقياس أداء الحملات التسويقية من خلال تتبع معلمات UTM عبر جميع مواقع الويب التي تتبعها.
لماذا تشغّل Umami Analytics على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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