نشر Copyparty بنقرة واحدة.
خادم ملفات محمول مع إمكانية الوصول عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP، وتحميلات قابلة للاستئناف، وبدون أي تبعيات لقاعدة بيانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Copyparty؟
Copyparty هو خادم ملفات مستضاف ذاتيًا يجمع عددًا استثنائيًا من الإمكانيات في حاوية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية. يقدم الملفات عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP و TFTP في وقت واحد، ويدعم التحميلات المجزأة القابلة للاستئناف التي تصمد أمام الاتصالات المتقطعة، ويتضمن مكتبة وسائط كاملة مع صور مصغرة وتشغيل الصوت والبحث بالنص الكامل.
استضافة Copyparty ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك منصة خاصة لمشاركة الملفات تعمل مع أي عميل قياسي — من المتصفح إلى مستكشف Windows إلى FileZilla — بدون تقييد المورد أو رسوم تخزين متكررة. نظرًا لأن كل شيء يعمل في حاوية واحدة مع تخزين البيانات مباشرة على نظام الملفات، فإن النسخ الاحتياطي والترحيل أمران سهلان.
الميزات الأساسية في Copyparty
وصول متعدد البروتوكولات
خدمة الملفات في وقت واحد عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP و TFTP بحيث يتصل كل عميل — متصفح أو مدير ملفات أو أداة سطر أوامر — باستخدام بروتوكوله الأصلي.
التحميلات القابلة للاستئناف
يتيح دعم التحميل المجزأ لعمليات نقل الملفات الكبيرة استئنافها تلقائيًا بعد انقطاعات الشبكة دون البدء من جديد.
مكتبة الوسائط المدمجة
يقوم بإنشاء صور مصغرة تلقائيًا ويستخرج البيانات الوصفية لملفات الصوت والفيديو، محولًا خادم الملفات الخاص بك إلى مجموعة وسائط يمكن تصفحها.
إلغاء تكرار الملفات
يكتشف إلغاء التكرار المستند إلى التجزئة الملفات المتطابقة عند الرفع ويخزن نسخة واحدة فقط، مما يوفر مساحة القرص دون أي جهد يدوي.
لا توجد قاعدة بيانات مطلوبة
جميع البيانات تعيش مباشرة على نظام الملفات — لا يوجد PostgreSQL أو MySQL أو Redis لإدارتها أو نسخها احتياطيًا أو ترحيلها جنبًا إلى جنب مع ملفاتك.
لماذا تشغّل Copyparty على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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