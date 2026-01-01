Copyparty هو خادم ملفات مستضاف ذاتيًا يجمع عددًا استثنائيًا من الإمكانيات في حاوية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية. يقدم الملفات عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP و TFTP في وقت واحد، ويدعم التحميلات المجزأة القابلة للاستئناف التي تصمد أمام الاتصالات المتقطعة، ويتضمن مكتبة وسائط كاملة مع صور مصغرة وتشغيل الصوت والبحث بالنص الكامل.

استضافة Copyparty ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك منصة خاصة لمشاركة الملفات تعمل مع أي عميل قياسي — من المتصفح إلى مستكشف Windows إلى FileZilla — بدون تقييد المورد أو رسوم تخزين متكررة. نظرًا لأن كل شيء يعمل في حاوية واحدة مع تخزين البيانات مباشرة على نظام الملفات، فإن النسخ الاحتياطي والترحيل أمران سهلان.