TensorZero هي منصة LLMOps مفتوحة المصدر تجمع بين بوابة Rust عالية الأداء مع إمكانات المراقبة المدمجة والتقييمات وسير عمل التحسين. على عكس المكدسات متعددة الأدوات التي تجمع بين وكيل (proxy) ومتتبع (tracer) وخط أنابيب للضبط الدقيق (fine-tuning pipeline)، يتعامل TensorZero مع كل استدلال وإشارة ملاحظات وتشغيل تحسين كجزء من حلقة ملاحظات واحدة — مما يحول حركة مرور الإنتاج إلى مجموعة البيانات التي تحسن مطالباتك ونماذجك وقرارات التوجيه الخاصة بك.

استضافة TensorZero ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المطالبات والتتبعات وبيانات الملاحظات في بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم إضافية لكل مكالمة أو حصص رمزية على إمكانية المراقبة. يتوسع متجر ClickHouse المضمن ليستوعب ملايين الاستدلالات بينما تعمل البوابة كوكيل لـ OpenAI و Anthropic و Google و AWS Bedrock وعشرات من المزودين الآخرين خلف واجهة برمجة تطبيقات واحدة متوافقة مع OpenAI.