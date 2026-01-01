نشر TensorZero بنقرة واحدة.
بوابة LLMOps مفتوحة المصدر توحد الاستدلال وقابلية المراقبة والتقييمات والتحسين في منصة واحدة مدعومة بلغة Rust.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TensorZero؟
TensorZero هي منصة LLMOps مفتوحة المصدر تجمع بين بوابة Rust عالية الأداء مع إمكانات المراقبة المدمجة والتقييمات وسير عمل التحسين. على عكس المكدسات متعددة الأدوات التي تجمع بين وكيل (proxy) ومتتبع (tracer) وخط أنابيب للضبط الدقيق (fine-tuning pipeline)، يتعامل TensorZero مع كل استدلال وإشارة ملاحظات وتشغيل تحسين كجزء من حلقة ملاحظات واحدة — مما يحول حركة مرور الإنتاج إلى مجموعة البيانات التي تحسن مطالباتك ونماذجك وقرارات التوجيه الخاصة بك.
استضافة TensorZero ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المطالبات والتتبعات وبيانات الملاحظات في بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم إضافية لكل مكالمة أو حصص رمزية على إمكانية المراقبة. يتوسع متجر ClickHouse المضمن ليستوعب ملايين الاستدلالات بينما تعمل البوابة كوكيل لـ OpenAI و Anthropic و Google و AWS Bedrock وعشرات من المزودين الآخرين خلف واجهة برمجة تطبيقات واحدة متوافقة مع OpenAI.
الميزات الأساسية في TensorZero
بوابة LLM موحدة
يوفر وكالة لـ OpenAI، وAnthropic، وGoogle، وAWS Bedrock، وAzure، وvLLM، وعشرات من المزودين الآخرين من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة متوافقة مع OpenAI مكتوبة بلغة Rust عالية الأداء.
قابلية المراقبة المدمجة
يتم التقاط كل استدلال تلقائيًا في ClickHouse مع المدخلات والمخرجات الكاملة، وزمن الاستجابة، والتكلفة — لا توجد حاجة لخدمة تتبع منفصلة.
حلقة التغذية الراجعة للإنتاج
أرفق ملاحظات المستخدمين والتقييمات والمقاييس بأي استدلال لبناء مجموعة البيانات المصنفة التي تدفع تحسين الموجه والنموذج.
التحسين التلقائي
تشغيل مهام سير العمل المضمنة لضبط النماذج بدقة، واستخلاصها من نماذج أكبر، ومقارنة متغيرات المطالبات مباشرة من حركة المرور الإنتاجية الخاصة بك.
الاستدلال المهيكل
حدد المخططات والقوالب والمتغيرات في التعليمات البرمجية بحيث تكون تغييرات المطالبة ذات إصدارات، وآمنة من حيث النوع، وقابلة للتوجيه دون إعادة نشر تطبيقك.
مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة
مرخص بموجب Apache 2.0 ويعمل بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك — مطالباتك، آثارك، وبيانات ملاحظاتك لا تغادر خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أبدًا.
لماذا تشغّل TensorZero على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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