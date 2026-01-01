نشر tinyMediaManager بنقرة واحدة.
مدير وسائط متعدد المنصات لتنظيم الأفلام والبرامج التلفزيونية، وجلب البيانات الوصفية، وتوليد ملفات NFO لمراكز الوسائط.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام tinyMediaManager؟
tinyMediaManager هو مدير وسائط ذاتي الاستضافة ينظم مجموعات الأفلام والبرامج التلفزيونية الخاصة بك عن طريق جلب البيانات الوصفية الغنية والأعمال الفنية والتقييمات من TheMovieDB و TheTVDB و Fanart.tv. يقوم بإعادة تسمية الملفات وفقًا لقوالب قابلة للتكوين، وينشئ ملفات NFO متوافقة مع Kodi و Emby و Jellyfin و Plex و MediaPortal، ويتعامل مع هياكل الأقراص المتعددة والحلقات المتعددة المعقدة تلقائيًا.
يتم نشره كبيئة سطح مكتب رسومية يمكن الوصول إليها عبر noVNC، ويعمل بالكامل في متصفحك على المنفذ 4000 بدون أي برنامج عميل. الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تعني أنه يمكن تنظيم مكتبة الوسائط الخاصة بك بالكامل وصيانتها عن بعد، مع تخزين جميع البيانات الوصفية محليًا تحت سيطرتك.
الميزات الأساسية في tinyMediaManager
جلب البيانات التعريفية
يسحب بيانات وصفية غنية، وأعمالًا فنية، ومقاطع دعائية، وتقييمات من TheMovieDB و TheTVDB و Fanart.tv للأفلام والبرامج التلفزيونية.
توليد ملف NFO
ينشئ ملفات NFO بالتنسيق المتوقع من قبل كودي، إمبي، جيليفين، بليكس، وميديا بورتال، مما يحافظ على مركز الوسائط الخاص بك متزامنًا دائمًا.
إعادة تسمية الملفات الأوتوماتيكية
يعيد تسمية ملفات الوسائط والمجلدات الخاصة بك ويعيد تنظيمها وفقًا لقوالب قابلة للتكوين بالكامل بناءً على البيانات الوصفية المستردة.
دعم برنامج تلفزيوني
يكتشف وينظم هياكل متعددة المواسم والحلقات، بما في ذلك الحلقات الخاصة، والحلقات المقسمة، واتفاقيات التسمية البديلة.
سطح مكتب قائم على المتصفح
يعمل كبيئة سطح مكتب كاملة يمكن الوصول إليها عبر noVNC في أي متصفح — لا يتطلب عميل VNC أو تثبيت محلي.
لماذا تشغّل tinyMediaManager على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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