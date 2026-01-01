tinyMediaManager هو مدير وسائط ذاتي الاستضافة ينظم مجموعات الأفلام والبرامج التلفزيونية الخاصة بك عن طريق جلب البيانات الوصفية الغنية والأعمال الفنية والتقييمات من TheMovieDB و TheTVDB و Fanart.tv. يقوم بإعادة تسمية الملفات وفقًا لقوالب قابلة للتكوين، وينشئ ملفات NFO متوافقة مع Kodi و Emby و Jellyfin و Plex و MediaPortal، ويتعامل مع هياكل الأقراص المتعددة والحلقات المتعددة المعقدة تلقائيًا.

يتم نشره كبيئة سطح مكتب رسومية يمكن الوصول إليها عبر noVNC، ويعمل بالكامل في متصفحك على المنفذ 4000 بدون أي برنامج عميل. الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تعني أنه يمكن تنظيم مكتبة الوسائط الخاصة بك بالكامل وصيانتها عن بعد، مع تخزين جميع البيانات الوصفية محليًا تحت سيطرتك.