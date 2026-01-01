Dufs هو خادم ملفات خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح لك تصفح الملفات وتحميلها وتنزيلها وإدارتها عبر واجهة ويب نظيفة. يدعم WebDAV، بحيث يمكنك تثبيت مساحة التخزين الخاصة بك كمحرك أقراص شبكة على أنظمة Windows أو macOS أو Linux باستخدام أي عميل قياسي لإدارة الملفات — لا يلزم وجود برامج إضافية على الجهاز المتصل.

استضافة Dufs ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفاتك على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل، بدون رسوم تخزين سحابي، ولا قيود على حجم الملفات من البائع، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى بياناتك. قم بتكوين قواعد الوصول للقراءة والكتابة أو للقراءة فقط لكل دليل، وحماية المسارات ببيانات الاعتماد، ومشاركة الملفات بأمان عبر HTTPS من خلال تكامل Traefik المدمج.