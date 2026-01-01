نشر Dufs بنقرة واحدة.
خادم ملفات خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع واجهة مستخدم ويب نظيفة، ودعم WebDAV، والتحكم في الوصول لكل مسار.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dufs؟
Dufs هو خادم ملفات خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح لك تصفح الملفات وتحميلها وتنزيلها وإدارتها عبر واجهة ويب نظيفة. يدعم WebDAV، بحيث يمكنك تثبيت مساحة التخزين الخاصة بك كمحرك أقراص شبكة على أنظمة Windows أو macOS أو Linux باستخدام أي عميل قياسي لإدارة الملفات — لا يلزم وجود برامج إضافية على الجهاز المتصل.
استضافة Dufs ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفاتك على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل، بدون رسوم تخزين سحابي، ولا قيود على حجم الملفات من البائع، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى بياناتك. قم بتكوين قواعد الوصول للقراءة والكتابة أو للقراءة فقط لكل دليل، وحماية المسارات ببيانات الاعتماد، ومشاركة الملفات بأمان عبر HTTPS من خلال تكامل Traefik المدمج.
الميزات الأساسية في Dufs
متصفح ملفات الويب
تصفح، ورفع، وتنزيل، وإعادة تسمية، وحذف الملفات من أي متصفح دون تثبيت برامج عميل إضافية.
بروتوكول WebDAV
قم بتركيب خادم Dufs الخاص بك كمحرك أقراص شبكة أصلي على أنظمة Windows أو macOS أو Linux باستخدام دعم WebDAV المدمج في نظام التشغيل.
التحكم في الوصول على مستوى المسار
طبق قواعد مميزة للقراءة والكتابة أو للقراءة فقط على أدلة مختلفة، كل منها محمي ببيانات اعتماد فردية.
البحث عن الملفات ومعاينتها
ابحث في ملفاتك المخزنة بالاسم وعاين التنسيقات الشائعة مثل الصور والنصوص ومقاطع الفيديو مباشرة في المتصفح.
حاوية واحدة
يعمل كحاوية واحدة خفيفة الوزن بدون قاعدة بيانات خارجية — سهل النسخ الاحتياطي والترحيل والصيانة.
لماذا تشغّل Dufs على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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