نشر Jotty بنقرة واحدة.
خفيف الوزن، مدير للملاحظات والمهام يعتمد على الملفات مع لوحات كانبان ودعم Markdown — لا يتطلب قاعدة بيانات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jotty؟
Jotty هو أداة إنتاجية بسيطة ذاتية الاستضافة تخزن كل شيء في ملفات Markdown و JSON — لا توجد قاعدة بيانات للصيانة. يجمع بين محرر TipTap WYSIWYG للملاحظات والقوائم الغنية مع لوحات كانبان وتتبع الوقت الأساسي، لتغطية إدارة المهام اليومية دون تعقيد غير ضروري.
تشغيل Jotty على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن ملاحظاتك وقوائم مهامك تظل خاصة، ويمكن الوصول إليها من أي جهاز، وخالية من رسوم الاشتراك. يتيح دعم المستخدمين المتعددين مع لوحة تحكم للمسؤول للعائلات أو الفرق الصغيرة مشاركة نسخة واحدة مع مجموعات ملاحظات منفصلة ومشاركة تعاونية اختيارية عبر الروابط.
الميزات الأساسية في Jotty
تخزين قائم على الملفات
يتم حفظ الملاحظات والمهام كملفات Markdown و JSON — سهلة النسخ الاحتياطي، والتحكم في الإصدار، أو الترحيل دون الحاجة إلى أدوات تصدير احتكارية.
محرر نصوص غني
محرر WYSIWYG المدعوم بتقنية TipTap يدعم Markdown، وكتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي، وقوائم التحقق بالسحب والإفلات لتدوين الملاحظات بشكل منتج.
لوحات كانبان
تصور سير عمل المهام باستخدام لوحات المشاريع بنمط كانبان وتتبع الوقت المدمج، دون الحاجة إلى نشر منصة إدارة مشاريع ثقيلة.
وصول متعدد المستخدمين
تدعم لوحة تحكم المسؤول حسابات مستخدمين متعددة مع مجموعات ملاحظات منفصلة وروابط قابلة للمشاركة للتعاون الانتقائي.
لماذا تشغّل Jotty على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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