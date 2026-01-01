Jotty هو أداة إنتاجية بسيطة ذاتية الاستضافة تخزن كل شيء في ملفات Markdown و JSON — لا توجد قاعدة بيانات للصيانة. يجمع بين محرر TipTap WYSIWYG للملاحظات والقوائم الغنية مع لوحات كانبان وتتبع الوقت الأساسي، لتغطية إدارة المهام اليومية دون تعقيد غير ضروري.

تشغيل Jotty على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن ملاحظاتك وقوائم مهامك تظل خاصة، ويمكن الوصول إليها من أي جهاز، وخالية من رسوم الاشتراك. يتيح دعم المستخدمين المتعددين مع لوحة تحكم للمسؤول للعائلات أو الفرق الصغيرة مشاركة نسخة واحدة مع مجموعات ملاحظات منفصلة ومشاركة تعاونية اختيارية عبر الروابط.