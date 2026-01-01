ViewTube هو واجهة أمامية بديلة مفتوحة المصدر تحترم الخصوصية لـ YouTube. يتيح لك البحث والمشاهدة ومتابعة القنوات من خلال واجهة نظيفة وحديثة تقوم بتوكيل بيانات الفيديو، بحيث لا يرى YouTube أبدًا عنوان IP الخاص بك، أو بصمة المتصفح، أو سجل المشاهدة الخاص بك. مبني على واجهات برمجة تطبيقات Invidious و Piped، وهو يجمع بين مشغل مصقول يعتمد على Vue مع تخطي مقاطع SponsorBlock وتنظيف الصور المصغرة لـ DeArrow.

استضافة ViewTube ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تجربة YouTube شخصية وخالية من الإعلانات تتحكم فيها بالكامل. يقوم نظام حساب محلي بتخزين اشتراكاتك وسجلك وقوائم التشغيل الخاصة بك في قاعدة بيانات MongoDB الخاصة بك بدلاً من حساب Google، بينما يحافظ Redis على سرعة الاستجابات. تتيح لك متابعة القنوات بأسلوب RSS البقاء على اطلاع دائم بالمبدعين دون الحاجة إلى فتح youtube.com أبدًا.