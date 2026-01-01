نشر ViewTube بنقرة واحدة.
واجهة أمامية بديلة وأنيقة لـ YouTube، صديقة للخصوصية، لمشاهدة مقاطع الفيديو وإدارة الاشتراكات بدون إعلانات أو تتبع.
اختر خطة VPS لـ ViewTube
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ViewTube؟
ViewTube هو واجهة أمامية بديلة مفتوحة المصدر تحترم الخصوصية لـ YouTube. يتيح لك البحث والمشاهدة ومتابعة القنوات من خلال واجهة نظيفة وحديثة تقوم بتوكيل بيانات الفيديو، بحيث لا يرى YouTube أبدًا عنوان IP الخاص بك، أو بصمة المتصفح، أو سجل المشاهدة الخاص بك. مبني على واجهات برمجة تطبيقات Invidious و Piped، وهو يجمع بين مشغل مصقول يعتمد على Vue مع تخطي مقاطع SponsorBlock وتنظيف الصور المصغرة لـ DeArrow.
استضافة ViewTube ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تجربة YouTube شخصية وخالية من الإعلانات تتحكم فيها بالكامل. يقوم نظام حساب محلي بتخزين اشتراكاتك وسجلك وقوائم التشغيل الخاصة بك في قاعدة بيانات MongoDB الخاصة بك بدلاً من حساب Google، بينما يحافظ Redis على سرعة الاستجابات. تتيح لك متابعة القنوات بأسلوب RSS البقاء على اطلاع دائم بالمبدعين دون الحاجة إلى فتح youtube.com أبدًا.
الميزات الأساسية في ViewTube
لا إعلانات أو تتبع
يتم بث مقاطع الفيديو عبر خادمك الخاص، لذلك لا توجد إعلانات قبل التشغيل أو في منتصفه، ولا يرى يوتيوب أبدًا عنوان IP الخاص بك أو بصمة متصفحك.
الاشتراكات بدون جوجل
أنشئ حسابًا محليًا لمتابعة القنوات وإنشاء قوائم تشغيل وتتبع السجل — كلها مخزنة في قاعدة بياناتك الخاصة، وليس حساب Google.
SponsorBlock و DeArrow
تخطي تلقائيًا مقاطع الرعاية والمقدمات والترويجات الذاتية، واستبدال الصور المصغرة والعناوين الجذابة للنقر ببدائل جماعية المصدر.
مشغل فيديو حديث
مشغل مصقول يعتمد على Vue يدعم اختيار الجودة وبرنامج الترميز، وسرعة التشغيل، ووضع المسرح، واختصارات لوحة المفاتيح.
بغيض ومُمرّر
يجلب البيانات عبر العديد من الواجهات الخلفية لـ Invidious و Piped، مع الرجوع التلقائي بين المثيلات لضمان تشغيل موثوق.
لماذا تشغّل ViewTube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.