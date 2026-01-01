Apache Tika هو إطار عمل لاكتشاف المحتوى وتحليله يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة لاستخراج النصوص والبيانات الوصفية والهيكل من أكثر من ألف تنسيق ملف، بما في ذلك PDF، وMicrosoft Office، وOpenDocument، وEPUB، والصور، والصوت، والفيديو، وملفات الأرشيف. بدلاً من دمج العشرات من مكتبات التحليل لكل تنسيق، ترسل التطبيقات بايتات خام إلى خادم Tika وتتلقى مخرجات موحدة.

استضافة خادم Tika ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على محتويات المستندات على بنية تحتية تتحكم فيها — وهو أمر مهم للعقود السرية والسجلات الداخلية والبيانات المنظمة — مع إزالة الرسوم لكل مستند وحدود المعدل التي تفرضها واجهات برمجة تطبيقات الاستخراج المستضافة. تأتي الصورة الكاملة مزودة بـ Tesseract OCR و GDAL مما يجعل ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا قابلة للبحث فورًا.