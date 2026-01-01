نشر Apache Tika بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات تحليل المحتوى مفتوحة المصدر التي تكتشف وتستخرج البيانات الوصفية والنصوص من أكثر من ألف نوع من الملفات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Tika؟
Apache Tika هو إطار عمل لاكتشاف المحتوى وتحليله يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة لاستخراج النصوص والبيانات الوصفية والهيكل من أكثر من ألف تنسيق ملف، بما في ذلك PDF، وMicrosoft Office، وOpenDocument، وEPUB، والصور، والصوت، والفيديو، وملفات الأرشيف. بدلاً من دمج العشرات من مكتبات التحليل لكل تنسيق، ترسل التطبيقات بايتات خام إلى خادم Tika وتتلقى مخرجات موحدة.
استضافة خادم Tika ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على محتويات المستندات على بنية تحتية تتحكم فيها — وهو أمر مهم للعقود السرية والسجلات الداخلية والبيانات المنظمة — مع إزالة الرسوم لكل مستند وحدود المعدل التي تفرضها واجهات برمجة تطبيقات الاستخراج المستضافة. تأتي الصورة الكاملة مزودة بـ Tesseract OCR و GDAL مما يجعل ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا قابلة للبحث فورًا.
الميزات الأساسية في Apache Tika
أكثر من ألف صيغة
تحليل ملفات PDF و Office و OpenDocument و EPUB و HTML و RTF و MBOX والصور والصوت والفيديو وعشرات من تنسيقات الأرشيف من خلال واجهة REST واحدة متسقة.
OCR مُدمج
تتضمن الصورة الكاملة Tesseract مع حزم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، بحيث تنتج ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا نصًا قابلاً للبحث دون الحاجة إلى خدمات إضافية.
خادم REST API
نقاط نهاية لاستخراج النص، والبيانات الوصفية، واكتشاف اللغة، وتحديد نوع MIME تسمح لأي واجهة خلفية بدمج معالجة المستندات باستخدام طلب HTTP POST بسيط.
اكتشاف اللغة
تحديد لغة أي نص مستخرج تلقائيًا، مما يتيح فهرسة البحث اللاحقة، والترجمة، وخطوط أنابيب التوجيه دون الحاجة إلى تجميع مكتبات إضافية.
الخط جاهز
يعمل كمرحلة استخراج لمنصات البحث، واستيعاب RAG، وسير عمل الاكتشاف الإلكتروني، وأنظمة الحفظ الرقمي التي تحتاج إلى نص موحد من المستندات غير المتجانسة.
لماذا تشغّل Apache Tika على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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