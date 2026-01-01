نشر Tyk Gateway بنقرة واحدة.
بوابة API مفتوحة المصدر لتأمين وإدارة ومراقبة واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL وgRPC بدون ترخيص مدفوع أو جدران دفع للميزات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tyk Gateway؟
Tyk Gateway هو بوابة API مفتوحة المصدر بالكامل تدير المصادقة، وتحديد المعدل، والحصص، وتحويل الطلبات لخدمات الواجهة الخلفية الخاصة بك. مرخصة بموجب ترخيص Mozilla Public License 2.0، تتوفر كل ميزة من ميزات البوابة بدون مفتاح ترخيص — يتم تضمين OAuth 2.0، والتحقق من JWT، والوكالة العكسية لـ GraphQL، ودعم المكونات الإضافية كلها في البنية مفتوحة المصدر.
Redis هو التبعية الوحيدة، موفراً تخزين الجلسات الموزع وعدادات تحديد المعدل. يتم التعامل مع التكوين من خلال REST management API، مما يجعل Tyk متوافقاً مع سير عمل البنية التحتية كتعليمات برمجية وخطوط أنابيب CI/CD. يُبقي الاستضافة الذاتية جميع حركة مرور API وبيانات الاعتماد وبيانات الاستخدام ضمن البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Tyk Gateway
برمجيات المصادقة الوسيطة
حماية واجهات برمجة التطبيقات باستخدام OAuth 2.0، وJWT، وتوقيعات HMAC، والمصادقة الأساسية، وTLS المتبادل، أو مفاتيح API — لا يلزم وجود رمز مصادقة مخصص.
تحديد المعدل والحصص
تطبيق قيود المعدل وحصص الاستخدام لكل مستخدم أو لكل تطبيق أو لكل سياسة لمنع إساءة الاستخدام وضمان الوصول العادل.
دعم بروتوكولات متعددة
توجيه واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL وgRPC وTCP وWebSocket عبر بوابة واحدة مع تحويل ووكالة مدركين للبروتوكول.
طلب تحول
إعادة كتابة عناوين URL، وحقن أو إزالة الرؤوس، وتعديل نصوص الطلبات والاستجابات، والتحويل بين SOAP و GraphQL مباشرةً.
برمجيات وسيطة للمكون الإضافي
توسيع سلوك البوابة بمنطق مخصص مكتوب بلغة JavaScript أو Python أو Go أو gRPC دون تعديل قاعدة التعليمات البرمجية الأساسية.
لماذا تشغّل Tyk Gateway على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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