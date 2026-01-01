Tyk Gateway هو بوابة API مفتوحة المصدر بالكامل تدير المصادقة، وتحديد المعدل، والحصص، وتحويل الطلبات لخدمات الواجهة الخلفية الخاصة بك. مرخصة بموجب ترخيص Mozilla Public License 2.0، تتوفر كل ميزة من ميزات البوابة بدون مفتاح ترخيص — يتم تضمين OAuth 2.0، والتحقق من JWT، والوكالة العكسية لـ GraphQL، ودعم المكونات الإضافية كلها في البنية مفتوحة المصدر.

Redis هو التبعية الوحيدة، موفراً تخزين الجلسات الموزع وعدادات تحديد المعدل. يتم التعامل مع التكوين من خلال REST management API، مما يجعل Tyk متوافقاً مع سير عمل البنية التحتية كتعليمات برمجية وخطوط أنابيب CI/CD. يُبقي الاستضافة الذاتية جميع حركة مرور API وبيانات الاعتماد وبيانات الاستخدام ضمن البنية التحتية الخاصة بك.