نشر Nightlio بنقرة واحدة.
متتبع الحالة المزاجية والمفكرة اليومية المستضاف ذاتيًا الذي يركز على الخصوصية — بديل مفتوح المصدر لـ Daylio لخادمك الافتراضي الخاص (VPS).
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Nightlio؟
Nightlio هو مسجل مزاج ومذكرات يومية ذاتية الاستضافة، تم بناؤه كبديل مجاني يركز على الخصوصية أولاً لتطبيقات الاشتراك مثل Daylio. سجل الحالات المزاجية على مقياس من خمس نقاط، وأرفق إدخالات يومية بتنسيق Markdown، ووسم الإدخالات بمجموعات قابلة للتخصيص، وراجع الأنماط من خلال عروض التقويم، وعدادات السلاسل المتتالية، والإحصائيات المجمعة — كل ذلك من واجهة ويب متجاوبة تعمل على متصفحات سطح المكتب والجوال.
تشغيل Nightlio على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل إدخال مزاج وملاحظة يومية في قاعدة بيانات SQLite محلية تحت سيطرتك، بدون إعلانات، ولا قياس عن بعد، ولا خطر ظهور جدران دفع بينك وبين بياناتك الخاصة.
الميزات الأساسية في Nightlio
تتبع المزاج اليومي
سجل حالتك المزاجية على مقياس من خمس نقاط بنقرة واحدة وشاهد الأنماط تظهر عبر الأيام والأسابيع والأشهر.
تدوين ماركداون
أرفق ملاحظات Markdown غنية بكل إدخال مع رؤوس وقوائم وروابط لتفكير غني بالسياق.
مجموعات علامات مخصصة
أنشئ فئاتك الخاصة مثل النوم أو الإنتاجية أو الاجتماعية، وقم بوسم الإدخالات لاكتشاف ما يؤثر على حالتك المزاجية.
التقويم والسلاسل
تصفح سجل المزاج في عرض التقويم وحافظ على حماسك مع تتبع سلسلة الكتابة اليومية المدمج.
تحليلات ثاقبة
راجع متوسط الحالة المزاجية بمرور الوقت، ورسوم بيانية لتوزيع الحالة المزاجية، وإنجازات محفزة تكافئ المواظبة على تدوين اليوميات.
تخزين SQLite
توجد جميع الإدخالات في ملف SQLite واحد على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يسهل نسخها احتياطيًا، ونقلها بين الخوادم، أو تصديرها في أي وقت.
لماذا تشغّل Nightlio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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