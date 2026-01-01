EmbyStat هو تطبيق مخصص للتحليلات والإحصائيات لخوادم الوسائط Emby و Jellyfin. يتصل مباشرة بواجهة برمجة تطبيقات خادم الوسائط الخاص بك لجمع بيانات حول مكتبتك وعادات المشاهدة وأداء الخادم، ويعرض المعلومات من خلال لوحات معلومات مرئية وتقارير مفصلة.

يضمن نشر EmbyStat على VPS جمع البيانات المستمر في الخلفية وتحليلات يمكن الوصول إليها دائمًا دون استهلاك موارد على خادم الوسائط الخاص بك. يحتفظ التخزين الدائم بالإحصائيات التاريخية لتحليل الاتجاهات على المدى الطويل، ويحافظ الجمع المجدول على تحديث التقارير دون تدخل يدوي.