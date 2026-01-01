نشر EmbyStat بنقرة واحدة.
لوحة تحكم للإحصائيات والتحليلات لخوادم الوسائط Emby و Jellyfin مع رؤى مفصلة للمكتبة وتقارير المشاهدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام EmbyStat؟
EmbyStat هو تطبيق مخصص للتحليلات والإحصائيات لخوادم الوسائط Emby و Jellyfin. يتصل مباشرة بواجهة برمجة تطبيقات خادم الوسائط الخاص بك لجمع بيانات حول مكتبتك وعادات المشاهدة وأداء الخادم، ويعرض المعلومات من خلال لوحات معلومات مرئية وتقارير مفصلة.
يضمن نشر EmbyStat على VPS جمع البيانات المستمر في الخلفية وتحليلات يمكن الوصول إليها دائمًا دون استهلاك موارد على خادم الوسائط الخاص بك. يحتفظ التخزين الدائم بالإحصائيات التاريخية لتحليل الاتجاهات على المدى الطويل، ويحافظ الجمع المجدول على تحديث التقارير دون تدخل يدوي.
الميزات الأساسية في EmbyStat
إحصائيات المكتبة
تحليلات مفصلة لمكتبة الأفلام والبرامج التلفزيونية الخاصة بك حسب النوع والجودة واللغة والتقييم تقدم صورة كاملة لمجموعة الوسائط الخاصة بك.
عرض التحليلات
تتبع سجل المشاهدة وأنماط المشاهدة لكل مستخدم، مما يكشف عن المحتوى الذي تتم مشاهدته أو إعادة مشاهدته أو تركه غير مكتمل.
كشف التكرار
يحدد الملفات المكررة عبر مكتبتك للمساعدة في استعادة مساحة التخزين والحفاظ على مجموعة نظيفة ومنظمة جيدًا.
مراقبة صحة الخادم
يراقب مقاييس أداء الخادم ونشاط المستخدم للمساعدة في تحديد الاختناقات وضمان تجربة بث سلسة.
رسوم بيانية تفاعلية
تسهل لوحات المعلومات المرئية المزودة بالمخططات والرسوم البيانية استكشاف الاتجاهات ومشاركة رؤى المكتبة في لمحة.
لماذا تشغّل EmbyStat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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