Harness مفتوح المصدر هو منصة DevOps شاملة توحد إدارة التعليمات البرمجية المصدر، وخطوط أنابيب CI/CD المؤتمتة، وبيئات التطوير المستضافة (Gitspaces)، وسجلات المكونات في حل واحد. بصفته تطورًا لـ Drone CI، فإنه يتجاوز التكامل المستمر لتقديم منصة كاملة لتسليم البرامج بموجب ترخيص Apache 2.0.

استضافة Harness ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك دقائق بناء غير محدودة، وتخزين المكونات، وأعضاء الفريق بتكلفة ثابتة، مع ملكية كاملة للتعليمات البرمجية المصدر وبيانات خط الأنابيب. لا يوجد تقييد، ولا تسعير لكل مقعد، ولا احتكار من البائع — مجرد منصة DevOps كاملة الميزات تعمل على الأجهزة التي تتحكم فيها.