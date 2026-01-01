نشر Harness بنقرة واحدة.
منصة تطوير شاملة تجمع استضافة Git، وخطوط تنفيذ CI/CD، وبيئات تطوير سحابية في أداة واحدة.
اختر خطة VPS لـ Harness
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Harness؟
Harness مفتوح المصدر هو منصة DevOps شاملة توحد إدارة التعليمات البرمجية المصدر، وخطوط أنابيب CI/CD المؤتمتة، وبيئات التطوير المستضافة (Gitspaces)، وسجلات المكونات في حل واحد. بصفته تطورًا لـ Drone CI، فإنه يتجاوز التكامل المستمر لتقديم منصة كاملة لتسليم البرامج بموجب ترخيص Apache 2.0.
استضافة Harness ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك دقائق بناء غير محدودة، وتخزين المكونات، وأعضاء الفريق بتكلفة ثابتة، مع ملكية كاملة للتعليمات البرمجية المصدر وبيانات خط الأنابيب. لا يوجد تقييد، ولا تسعير لكل مقعد، ولا احتكار من البائع — مجرد منصة DevOps كاملة الميزات تعمل على الأجهزة التي تتحكم فيها.
الميزات الأساسية في Harness
SCM متكاملة
استضف مستودعات Git مع سير عمل كامل للالتزام، والفرع، والدمج، وطلبات السحب، بالإضافة إلى مراجعة التعليمات البرمجية، وحماية الفروع، وفحص الأسرار.
جاهز للإنتاج CI/CD
بناء، واختبار، ونشر أي لغة أو إطار عمل باستخدام خطوات مسار عمل مُحاوية، ومئات القوالب القابلة لإعادة الاستخدام، وترحيل بنقرة واحدة من GitHub Actions و GitLab CI و CircleCI.
جيت سبيسز بيئات التطوير
تزويد المطورين ببيئات تطوير سحابية جاهزة فورًا ومسبقة التكوين يمكن الوصول إليها من VS Code، JetBrains، أو المتصفح — مما يلغي وقت الإعداد بالكامل.
سجل Artifact
تخزين صور Docker ومخططات Helm والحزم المخصصة وتوفير وكيل لها في سجل مدمج مع التخزين المؤقت من المصدر لتسريع عمليات الإنشاء وتقليل التبعيات الخارجية.
مسح أمني
الكشف التلقائي عن الأسرار ونقاط الضعف في التعليمات البرمجية والتبعيات قبل وصولها إلى مرحلة الإنتاج، مع فرض بوابات الجودة كجزء من كل تشغيل لخط الأنابيب.
لماذا تشغّل Harness على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.