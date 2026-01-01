نشر Readyset بنقرة واحدة.
طبقة تخزين مؤقت متوافقة سلكيًا توضع أمام Postgres و MySQL لتسريع الاستعلامات وتوسيع نطاق حركة قراءة البيانات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Readyset؟
Readyset هو ذاكرة تخزين مؤقتة لـ SQL متدفقة جزئية الحالة تقع بين تطبيقك وقاعدة بيانات Postgres أو MySQL موجودة. تتحدث بروتوكول الاتصال الأصلي، بحيث تتصل التطبيقات باستخدام برنامج التشغيل وسلسلة الاتصال الحالية الخاصة بها — لا توجد تغييرات في الكود، لا توجد إعادة كتابة لـ ORM، ولا يوجد منطق منفصل لإبطال ذاكرة التخزين المؤقت للحفاظ عليه.
في الأساس، يستخدم Readyset صيانة العرض التزايدية للحفاظ على نتائج الاستعلام المخزنة مؤقتًا محدثة مع تغير الجداول الأساسية، مما يلغي مشاكل التقادم وتكدس ذاكرة التخزين المؤقت لذاكرات التخزين المؤقت التقليدية من نوع المفتاح-القيمة مثل Redis أو Memcached. الاستضافة الذاتية على VPS تحافظ على حركة مرور الاستعلامات والبيانات على البنية التحتية التي تتحكم فيها مع إزالة رسوم الاستعلام الواحد لخدمات التخزين المؤقت المدارة.
الميزات الأساسية في Readyset
وكيل متوافق مع البروتوكول
يعمل بين التطبيقات وPostgres أو MySQL دون تغييرات في برامج التشغيل، أو إعادة كتابة ORM، أو مكتبات عميل جديدة لتعلمها.
صيانة العرض التزايدية
يتم تحديث نتائج الاستعلام المخزنة مؤقتًا في مكانها مع تغير الجداول المصدر، لذلك تظل القراءات حديثة دون إبطال ذاكرة التخزين المؤقت يدويًا أو تخمين TTL.
التخزين المؤقت الصريح للاستعلامات
أنت تختار عبارات SELECT التي سيتم تخزينها مؤقتًا باستخدام عبارة CREATE CACHE، مما يمنح تحكمًا دقيقًا في استخدام الذاكرة وما يتم تسريعه.
لوحة تحكم Grafana مدمجة
مثيل Grafana المجمع بالإضافة إلى مصدر Prometheus يعرض عدد الاستعلامات المخزنة مؤقتًا ومعدلات الإصابة وتأخر النسخ المتماثل من لحظة بدء المكدس.
التوسع الأفقي لإنتاجية القراءة
تضرب أعباء عمل القراءة الثقيلة ذاكرة Readyset بدلاً من إجهاد قاعدة البيانات الأساسية، مما يحرر المصدر لخدمة عمليات الكتابة والتحليلات.
تكافؤ Postgres و MySQL
يدعم ملف ثنائي واحد كلا المحركين، لذلك تنطبق نفس سير عمل التخزين المؤقت سواء كان تطبيقك يتحدث PostgreSQL أو MySQL عبر الشبكة.
لماذا تشغّل Readyset على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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