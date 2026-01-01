Readyset هو ذاكرة تخزين مؤقتة لـ SQL متدفقة جزئية الحالة تقع بين تطبيقك وقاعدة بيانات Postgres أو MySQL موجودة. تتحدث بروتوكول الاتصال الأصلي، بحيث تتصل التطبيقات باستخدام برنامج التشغيل وسلسلة الاتصال الحالية الخاصة بها — لا توجد تغييرات في الكود، لا توجد إعادة كتابة لـ ORM، ولا يوجد منطق منفصل لإبطال ذاكرة التخزين المؤقت للحفاظ عليه.

في الأساس، يستخدم Readyset صيانة العرض التزايدية للحفاظ على نتائج الاستعلام المخزنة مؤقتًا محدثة مع تغير الجداول الأساسية، مما يلغي مشاكل التقادم وتكدس ذاكرة التخزين المؤقت لذاكرات التخزين المؤقت التقليدية من نوع المفتاح-القيمة مثل Redis أو Memcached. الاستضافة الذاتية على VPS تحافظ على حركة مرور الاستعلامات والبيانات على البنية التحتية التي تتحكم فيها مع إزالة رسوم الاستعلام الواحد لخدمات التخزين المؤقت المدارة.