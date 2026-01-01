خصم يصل إلى 68% على Readyset

نشر Readyset بنقرة واحدة.

طبقة تخزين مؤقت متوافقة سلكيًا توضع أمام Postgres و MySQL لتسريع الاستعلامات وتوسيع نطاق حركة قراءة البيانات.

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319/الشهر
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نشر Readyset بنقرة واحدة.

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تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
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419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
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589/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Readyset؟

Readyset هو ذاكرة تخزين مؤقتة لـ SQL متدفقة جزئية الحالة تقع بين تطبيقك وقاعدة بيانات Postgres أو MySQL موجودة. تتحدث بروتوكول الاتصال الأصلي، بحيث تتصل التطبيقات باستخدام برنامج التشغيل وسلسلة الاتصال الحالية الخاصة بها — لا توجد تغييرات في الكود، لا توجد إعادة كتابة لـ ORM، ولا يوجد منطق منفصل لإبطال ذاكرة التخزين المؤقت للحفاظ عليه.

في الأساس، يستخدم Readyset صيانة العرض التزايدية للحفاظ على نتائج الاستعلام المخزنة مؤقتًا محدثة مع تغير الجداول الأساسية، مما يلغي مشاكل التقادم وتكدس ذاكرة التخزين المؤقت لذاكرات التخزين المؤقت التقليدية من نوع المفتاح-القيمة مثل Redis أو Memcached. الاستضافة الذاتية على VPS تحافظ على حركة مرور الاستعلامات والبيانات على البنية التحتية التي تتحكم فيها مع إزالة رسوم الاستعلام الواحد لخدمات التخزين المؤقت المدارة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Readyset

وكيل متوافق مع البروتوكول

يعمل بين التطبيقات وPostgres أو MySQL دون تغييرات في برامج التشغيل، أو إعادة كتابة ORM، أو مكتبات عميل جديدة لتعلمها.

صيانة العرض التزايدية

يتم تحديث نتائج الاستعلام المخزنة مؤقتًا في مكانها مع تغير الجداول المصدر، لذلك تظل القراءات حديثة دون إبطال ذاكرة التخزين المؤقت يدويًا أو تخمين TTL.

التخزين المؤقت الصريح للاستعلامات

أنت تختار عبارات SELECT التي سيتم تخزينها مؤقتًا باستخدام عبارة CREATE CACHE، مما يمنح تحكمًا دقيقًا في استخدام الذاكرة وما يتم تسريعه.

لوحة تحكم Grafana مدمجة

مثيل Grafana المجمع بالإضافة إلى مصدر Prometheus يعرض عدد الاستعلامات المخزنة مؤقتًا ومعدلات الإصابة وتأخر النسخ المتماثل من لحظة بدء المكدس.

التوسع الأفقي لإنتاجية القراءة

تضرب أعباء عمل القراءة الثقيلة ذاكرة Readyset بدلاً من إجهاد قاعدة البيانات الأساسية، مما يحرر المصدر لخدمة عمليات الكتابة والتحليلات.

تكافؤ Postgres و MySQL

يدعم ملف ثنائي واحد كلا المحركين، لذلك تنطبق نفس سير عمل التخزين المؤقت سواء كان تطبيقك يتحدث PostgreSQL أو MySQL عبر الشبكة.

لماذا تشغّل Readyset على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

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مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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