نشر Komga بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وسائط مستضاف ذاتيًا للقصص المصورة والمانجا والمجلات والكتب الإلكترونية مع دعم OPDS و Kobo Sync و KOReader Sync.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Komga؟
Komga هو خادم وسائط مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للقصص المصورة والمانجا والشرائط المصورة والمجلات والكتب الإلكترونية. يقوم بمسح مكتبتك من تنسيقات CBZ و CBR و EPUB و PDF وتنسيقات الأرشيف الأخرى، ويستخرج البيانات الوصفية، وينشئ صورًا مصغرة، ويعرض كل شيء من خلال قارئ ويب سريع بالإضافة إلى خلاصات OPDS و Kobo Sync و KOReader Sync للتطبيقات الأصلية وأجهزة الحبر الإلكتروني.
استضافة Komga ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحول أي مجلد من ملفات القصص المصورة والمانجا إلى مكتبة خاصة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة يمكنك قراءتها من أي مكان — على الويب، أو على جهاز حبر إلكتروني من Kobo أو KOReader، أو من خلال تطبيقات متوافقة مع OPDS مثل Panels و Chunky و KyBook. لا توجد رسوم اشتراك، ولا إدارة حقوق رقمية (DRM)، ولا توجد منصة تقرر ما يبقى في مكتبتك.
الميزات الأساسية في Komga
تنسيقات القصص المصورة والكتب الإلكترونية
يتعامل مع CBZ و CBR و ZIP و RAR و 7Z و EPUB و PDF بشكل أصلي، مع استخراج البيانات الوصفية من ComicInfo.xml و EPUB OPF وعلامات ComicRack.
قارئ ويب مُدمج
قارئ ويب سريع ومتجاوب مع وضع الصفحتين المزدوجتين، وتخطيطات ملائمة للعرض والارتفاع، ومزامنة تقدم القراءة عبر الأجهزة.
خلاصات OPDS
نقاط نهاية OPDS v1 و v2 تجعل Komga متوافقًا مع برامج القراءة الأصلية مثل Panels و Chunky و KyBook و Moon+ Reader وعشرات غيرها، مباشرةً.
مزامنة Kobo و KOReader
يدعم المزامنة الأصلية لـ Kobo و KOReader دفع المحتوى الجديد وتذكر موضع القراءة على أجهزة الحبر الإلكتروني دون الحاجة إلى تحميل الملفات يدويًا.
مسوحات المكتبة الأوتوماتيكية
مراقبة نظام الملفات المباشرة بالإضافة إلى عمليات الفحص المجدولة تحافظ على مزامنة المكتبة بينما تقوم بإسقاط ملفات القصص المصورة والكتب الإلكترونية الجديدة في مجلد البيانات.
متعدد المستخدمين والمشاركة
مكتبات لكل مستخدم، وقيود العمر، وأدوار المشاركة للقراءة فقط تتيح للعائلات أو مجموعات القراءة مشاركة خادم واحد دون التدخل في عمل بعضهم البعض.
لماذا تشغّل Komga على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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