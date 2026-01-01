Komga هو خادم وسائط مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للقصص المصورة والمانجا والشرائط المصورة والمجلات والكتب الإلكترونية. يقوم بمسح مكتبتك من تنسيقات CBZ و CBR و EPUB و PDF وتنسيقات الأرشيف الأخرى، ويستخرج البيانات الوصفية، وينشئ صورًا مصغرة، ويعرض كل شيء من خلال قارئ ويب سريع بالإضافة إلى خلاصات OPDS و Kobo Sync و KOReader Sync للتطبيقات الأصلية وأجهزة الحبر الإلكتروني.

استضافة Komga ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحول أي مجلد من ملفات القصص المصورة والمانجا إلى مكتبة خاصة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة يمكنك قراءتها من أي مكان — على الويب، أو على جهاز حبر إلكتروني من Kobo أو KOReader، أو من خلال تطبيقات متوافقة مع OPDS مثل Panels و Chunky و KyBook. لا توجد رسوم اشتراك، ولا إدارة حقوق رقمية (DRM)، ولا توجد منصة تقرر ما يبقى في مكتبتك.