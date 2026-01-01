خصم يصل إلى 68% على GNS3 Server

نشر GNS3 Server بتثبيت بنقرة واحدة.

محاكي طوبولوجيا الشبكة مفتوح المصدر بواجهة يمكن الوصول إليها عبر المتصفح لتصميم ومحاكاة مختبرات الشبكة الافتراضية.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر GNS3 Server بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GNS3 Server؟

GNS3 (محاكي الشبكة الرسومي-3) هو منصة محاكاة شبكة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل مهندسي الشبكات والطلاب ومدربي الشهادات في جميع أنحاء العالم. يتيح لك بناء طوبولوجيا شبكة معقدة متعددة البائعين باستخدام صور Cisco IOS و Juniper الحقيقية وصور البائعين الآخرين جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الافتراضية خفيفة الوزن، كل ذلك بدون أجهزة مادية.

تشغيل خادم GNS3 على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على استمرارية معملك وإمكانية الوصول إليه من أي متصفح. يتم تخزين المشاريع وصور الأجهزة والطوبولوجيا على وحدات تخزين دائمة مسماة بحيث يبقى عملك محفوظًا حتى بعد إعادة تشغيل الحاويات. تتصل واجهة المستخدم الويب المضمنة مباشرة بواجهة برمجة تطبيقات الخادم (API) على المنفذ 3080، مما يمنحك محرر طوبولوجيا كاملًا بالسحب والإفلات من أي متصفح على أي جهاز.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في GNS3 Server

محاكاة متعددة البائعين

تشغيل صور Cisco IOS و Juniper الحقيقية وصور البائعين الآخرين جنبًا إلى جنب مع الأجهزة مفتوحة المصدر في نفس الهيكل دون الحاجة إلى أجهزة مادية.

واجهة مستخدم متاحة عبر المتصفح

توفر واجهة الويب المجمعة مصمم طوبولوجيا بالسحب والإفلات يمكن الوصول إليه من أي متصفح، دون الحاجة إلى عميل سطح مكتب.

تخزين مختبري دائم

يتم تخزين المشاريع وصور الأجهزة وملفات الطوبولوجيا في وحدات تخزين مسماة لضمان استمرار عملك خلال عمليات إعادة تشغيل الحاويات والترقيات.

REST API

تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST الموثقة على المنفذ 3080 أتمتة توفير الطوبولوجيا، وإدارة العقد، وعمليات دورة حياة المختبر من البرامج النصية أو مسارات CI.

مكتبة الأجهزة

استيراد قوالب الأجهزة المُعدة مسبقًا لأجهزة التوجيه والمحولات وجدران الحماية ومضيفي Linux لإنشاء مختبرات واقعية بسرعة بدون تهيئة يدوية.

عقد VPCS و Docker

تتيح لك محاكاة أجهزة الكمبيوتر الشخصية (VPCS) خفيفة الوزن المدمجة ودعم حاويات Docker الأصلية إضافة مضيفين نهائيين وخوادم تطبيقات إلى أي بنية شبكة.

لماذا تشغّل GNS3 Server على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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