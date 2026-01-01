نشر GNS3 Server بتثبيت بنقرة واحدة.
محاكي طوبولوجيا الشبكة مفتوح المصدر بواجهة يمكن الوصول إليها عبر المتصفح لتصميم ومحاكاة مختبرات الشبكة الافتراضية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GNS3 Server؟
GNS3 (محاكي الشبكة الرسومي-3) هو منصة محاكاة شبكة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل مهندسي الشبكات والطلاب ومدربي الشهادات في جميع أنحاء العالم. يتيح لك بناء طوبولوجيا شبكة معقدة متعددة البائعين باستخدام صور Cisco IOS و Juniper الحقيقية وصور البائعين الآخرين جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الافتراضية خفيفة الوزن، كل ذلك بدون أجهزة مادية.
تشغيل خادم GNS3 على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على استمرارية معملك وإمكانية الوصول إليه من أي متصفح. يتم تخزين المشاريع وصور الأجهزة والطوبولوجيا على وحدات تخزين دائمة مسماة بحيث يبقى عملك محفوظًا حتى بعد إعادة تشغيل الحاويات. تتصل واجهة المستخدم الويب المضمنة مباشرة بواجهة برمجة تطبيقات الخادم (API) على المنفذ 3080، مما يمنحك محرر طوبولوجيا كاملًا بالسحب والإفلات من أي متصفح على أي جهاز.
الميزات الأساسية في GNS3 Server
محاكاة متعددة البائعين
تشغيل صور Cisco IOS و Juniper الحقيقية وصور البائعين الآخرين جنبًا إلى جنب مع الأجهزة مفتوحة المصدر في نفس الهيكل دون الحاجة إلى أجهزة مادية.
واجهة مستخدم متاحة عبر المتصفح
توفر واجهة الويب المجمعة مصمم طوبولوجيا بالسحب والإفلات يمكن الوصول إليه من أي متصفح، دون الحاجة إلى عميل سطح مكتب.
تخزين مختبري دائم
يتم تخزين المشاريع وصور الأجهزة وملفات الطوبولوجيا في وحدات تخزين مسماة لضمان استمرار عملك خلال عمليات إعادة تشغيل الحاويات والترقيات.
REST API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST الموثقة على المنفذ 3080 أتمتة توفير الطوبولوجيا، وإدارة العقد، وعمليات دورة حياة المختبر من البرامج النصية أو مسارات CI.
مكتبة الأجهزة
استيراد قوالب الأجهزة المُعدة مسبقًا لأجهزة التوجيه والمحولات وجدران الحماية ومضيفي Linux لإنشاء مختبرات واقعية بسرعة بدون تهيئة يدوية.
عقد VPCS و Docker
تتيح لك محاكاة أجهزة الكمبيوتر الشخصية (VPCS) خفيفة الوزن المدمجة ودعم حاويات Docker الأصلية إضافة مضيفين نهائيين وخوادم تطبيقات إلى أي بنية شبكة.
لماذا تشغّل GNS3 Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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