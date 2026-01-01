GNS3 (محاكي الشبكة الرسومي-3) هو منصة محاكاة شبكة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل مهندسي الشبكات والطلاب ومدربي الشهادات في جميع أنحاء العالم. يتيح لك بناء طوبولوجيا شبكة معقدة متعددة البائعين باستخدام صور Cisco IOS و Juniper الحقيقية وصور البائعين الآخرين جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الافتراضية خفيفة الوزن، كل ذلك بدون أجهزة مادية.

تشغيل خادم GNS3 على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على استمرارية معملك وإمكانية الوصول إليه من أي متصفح. يتم تخزين المشاريع وصور الأجهزة والطوبولوجيا على وحدات تخزين دائمة مسماة بحيث يبقى عملك محفوظًا حتى بعد إعادة تشغيل الحاويات. تتصل واجهة المستخدم الويب المضمنة مباشرة بواجهة برمجة تطبيقات الخادم (API) على المنفذ 3080، مما يمنحك محرر طوبولوجيا كاملًا بالسحب والإفلات من أي متصفح على أي جهاز.