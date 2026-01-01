Spice هو وقت تشغيل (runtime) للبنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يجمع بين استعلام SQL الموحد، والبحث المتجه، واستدلال LLM في عملية Rust واحدة. مبني على Apache DataFusion و Arrow و DuckDB، يتصل بعشرات المصادر — مثل Postgres و S3 و Databricks و Snowflake و MySQL و Kafka والمزيد — ويقوم بتجسيد البيانات الساخنة محليًا لإجراء تحليلات في أقل من ثانية بجوار تطبيقك.

تمنح استضافة Spice ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وكلاء الذكاء الاصطناعي وخطوط أنابيب RAG نقطة نهاية SQL و HTTP واحدة عبر البيانات الموحدة، دون رسوم سحابية لكل استعلام أو إرسال سجلات حساسة إلى خدمة مُدارة. يتم الإعلان عن مجموعات البيانات والتسريعات والتضمينات والنماذج كلها في بيان spicepod.yaml واحد.