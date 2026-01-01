نشر Spice AI بنقرة واحدة.
محرك محمول مبني على Rust لاستعلامات SQL والبحث واستدلال نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستندين إلى البيانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Spice AI؟
Spice هو وقت تشغيل (runtime) للبنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يجمع بين استعلام SQL الموحد، والبحث المتجه، واستدلال LLM في عملية Rust واحدة. مبني على Apache DataFusion و Arrow و DuckDB، يتصل بعشرات المصادر — مثل Postgres و S3 و Databricks و Snowflake و MySQL و Kafka والمزيد — ويقوم بتجسيد البيانات الساخنة محليًا لإجراء تحليلات في أقل من ثانية بجوار تطبيقك.
تمنح استضافة Spice ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وكلاء الذكاء الاصطناعي وخطوط أنابيب RAG نقطة نهاية SQL و HTTP واحدة عبر البيانات الموحدة، دون رسوم سحابية لكل استعلام أو إرسال سجلات حساسة إلى خدمة مُدارة. يتم الإعلان عن مجموعات البيانات والتسريعات والتضمينات والنماذج كلها في بيان spicepod.yaml واحد.
الميزات الأساسية في Spice AI
محرك SQL الموحد
استعلم عن Postgres وS3 وMySQL وSnowflake وDatabricks وعشرات المصادر الأخرى معًا عبر نقطة نهاية SQL واحدة مدعومة بـ Apache DataFusion.
تسريع البيانات المحلية
قم بتجسيد مجموعات البيانات النشطة في Arrow أو DuckDB أو SQLite بجانب تطبيقك لخدمة الاستعلامات التحليلية بزمن استجابة بالميلي ثانية.
استدلال LLM مُدمج
تشغيل نماذج الدردشة والتضمين مفتوحة الوزن عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP متوافقة مع OpenAI مباشرة داخل بيئة التشغيل، لا يلزم وجود خادم نماذج منفصل.
بحث AI و RAG
اجمع بحث التشابه المتجهي مع فلاتر SQL في استعلام واحد لتمكين التوليد المعزز بالاسترجاع المستند إلى بياناتك التشغيلية الحية.
Arrow Flight gRPC
بث مجموعات نتائج كبيرة إلى عملاء التحليلات باستخدام Apache Arrow ذي النسخ الصفري عبر Flight للوصول إلى البيانات عالي الإنتاجية جنبًا إلى جنب مع واجهة برمجة تطبيقات REST.
سبايسبودز تصريحية
تحديد مجموعات البيانات والتسريعات والنماذج وجداول التحديث في بيان YAML واحد قابل للتحكم في الإصدارات وقابل للاستنساخ عبر البيئات.
لماذا تشغّل Spice AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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