نشر MapStore بنقرة واحدة.
إطار عمل WebGIS مفتوح المصدر لبناء خرائط تفاعلية ولوحات معلومات وقصص جغرافية ثلاثية الأبعاد من أي مصدر بيانات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MapStore؟
MapStore هو منتج WebGIS مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة GeoSolutions الذي يتيح للفرق إنشاء وحفظ ومشاركة الخرائط التفاعلية ولوحات المعلومات والقصص الجغرافية الغامرة في المتصفح. وهو يدعم مجموعة كاملة من معايير OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ويتكامل أصلاً مع GeoServer وMapServer وخدمات ArcGIS REST وأي واجهة خلفية جغرافية مكانية متوافقة مع المعايير.
بُني على OpenLayers وLeaflet وCesiumJS، يوحد MapStore عارضي الخرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد، وجدول سمات غني، وأدوات رسوم بيانية، ومدير سياق لتكييف تطبيقات الخرائط مع مجموعات المستخدمين المختلفة. تتيح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مخصص الاحتفاظ بالطبقات الخاصة والخرائط الأساسية والتحليلات تحت سيطرتك مع تجنب التسعير لكل مستخدم لمنصات نظم المعلومات الجغرافية المستضافة.
الميزات الأساسية في MapStore
خرائط ولوحات المعلومات
إنشاء خرائط تفاعلية ثنائية الأبعاد ولوحات معلومات البيانات مع رسوم بيانية وعدادات وأدوات نصية تتحدث مباشرة من طبقات WMS و WFS و WPS.
3D قصص جغرافية
إنشاء قصص جغرافية سردية باستخدام مشاهد ثلاثية الأبعاد مدعومة بـ CesiumJS، ورسوم متحركة للانتقال السريع، ووسائط مدمجة لتوصيل البيانات المكانية إلى الجماهير غير المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية.
معايير OGC
دعم أصلي لـ WMS، WMTS، WFS، WPS، CSW، و3D Tiles يربط MapStore بـ GeoServer وMapServer وأي خدمة جغرافية مكانية متوافقة.
مدير السياق
تكوين سياقات التطبيق التي تعرض أشرطة أدوات ومكونات إضافية وطبقات مخصصة لمجموعات مستخدمين محددة دون تفرع قاعدة التعليمات البرمجية.
تكامل الكتالوج
ابحث واستورد الطبقات من كتالوجات CSW و WMS و WMTS و TMS و ArcGIS REST مباشرة داخل منشئ الخرائط، مما يسرع اكتشاف البيانات.
جدول السمات
استعلم، صَفِّ، وعدّل سمات المعالم المتجهة باستخدام جدول على غرار جداول البيانات يتزامن في الوقت الفعلي مع رموز الخريطة والتحديدات.
لماذا تشغّل MapStore على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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