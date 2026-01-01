MapStore هو منتج WebGIS مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة GeoSolutions الذي يتيح للفرق إنشاء وحفظ ومشاركة الخرائط التفاعلية ولوحات المعلومات والقصص الجغرافية الغامرة في المتصفح. وهو يدعم مجموعة كاملة من معايير OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ويتكامل أصلاً مع GeoServer وMapServer وخدمات ArcGIS REST وأي واجهة خلفية جغرافية مكانية متوافقة مع المعايير.

بُني على OpenLayers وLeaflet وCesiumJS، يوحد MapStore عارضي الخرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد، وجدول سمات غني، وأدوات رسوم بيانية، ومدير سياق لتكييف تطبيقات الخرائط مع مجموعات المستخدمين المختلفة. تتيح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مخصص الاحتفاظ بالطبقات الخاصة والخرائط الأساسية والتحليلات تحت سيطرتك مع تجنب التسعير لكل مستخدم لمنصات نظم المعلومات الجغرافية المستضافة.