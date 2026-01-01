نشر ESPHome بنقرة واحدة.
نظام إدارة البرامج الثابتة المدعوم بـ YAML لوحدات التحكم الدقيقة ESP8266 و ESP32 مع لوحة تحكم ويب وتحديثات لاسلكية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ESPHome؟
ESPHome هو نظام مفتوح المصدر يحول وحدات التحكم الدقيقة ESP8266 و ESP32 إلى أجهزة منزلية ذكية باستخدام ملفات تكوين YAML بسيطة. لا يتطلب برمجة C++ — حدد المستشعرات والمفاتيح والشاشات في YAML، وسيقوم ESPHome بتجميع وتثبيت البرامج الثابتة المحسّنة تلقائيًا. يتكامل أصلاً مع Home Assistant ويدعم MQTT للتوافق مع أي منصة أتمتة.
يوفر تشغيل ESPHome على خادم افتراضي خاص (VPS) إدارة الأجهزة على مدار الساعة وتجميع البرامج الثابتة عن بعد يمكن الوصول إليه من أي مكان. يتم تخزين تكوينات جهازك مركزيًا ونسخها احتياطيًا، ويمكن تشغيل التحديثات عبر الهواء (OTA) دون الحاجة إلى التواجد على الشبكة المحلية حيث توجد الأجهزة المادية.
الميزات الأساسية في ESPHome
تهيئة YAML
حدد سلوك جهاز ESP في ملفات YAML بسيطة مع التحقق التلقائي — لا يتطلب معرفة بلغة C++ أو إعداد بيئة تطوير متكاملة (IDE).
تحديثات عبر الأثير
دفع تحديثات البرامج الثابتة لاسلكيًا إلى جميع أجهزة ESP الخاصة بك دون الحاجة إلى الوصول المادي، مما يجعل عمليات النشر الكبيرة سهلة الصيانة.
تكامل هوم أسيستنت
يتيح تكامل واجهة برمجة التطبيقات الأصلية (API) مع Home Assistant الاكتشاف الفوري للأجهزة والتحكم المحلي بزمن استجابة صفري دون الاعتماد على السحابة.
500+ مكونات
دعم مئات أجهزة الاستشعار والشاشات ووحدات التحكم في LED والمشغلات يعني إمكانية دمج أي جهاز تقريبًا فورًا.
التسجيل في الوقت الفعلي
بث سجلات الأجهزة الحية مباشرة في لوحة التحكم عبر الويب لتسريع استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبة قراءات المستشعرات أثناء التطوير.
لماذا تشغّل ESPHome على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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