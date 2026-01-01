ESPHome هو نظام مفتوح المصدر يحول وحدات التحكم الدقيقة ESP8266 و ESP32 إلى أجهزة منزلية ذكية باستخدام ملفات تكوين YAML بسيطة. لا يتطلب برمجة C++ — حدد المستشعرات والمفاتيح والشاشات في YAML، وسيقوم ESPHome بتجميع وتثبيت البرامج الثابتة المحسّنة تلقائيًا. يتكامل أصلاً مع Home Assistant ويدعم MQTT للتوافق مع أي منصة أتمتة.

يوفر تشغيل ESPHome على خادم افتراضي خاص (VPS) إدارة الأجهزة على مدار الساعة وتجميع البرامج الثابتة عن بعد يمكن الوصول إليه من أي مكان. يتم تخزين تكوينات جهازك مركزيًا ونسخها احتياطيًا، ويمكن تشغيل التحديثات عبر الهواء (OTA) دون الحاجة إلى التواجد على الشبكة المحلية حيث توجد الأجهزة المادية.