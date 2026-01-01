نشر OpenLIT بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر للمراقبة المتكاملة مع OpenTelemetry ومراقبة التكلفة لتطبيقات LLM والذكاء الاصطناعي التوليدي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenLIT؟
OpenLIT عبارة عن منصة هندسة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر توفر لتطبيقات LLM والذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانية المراقبة الشاملة باستخدام سطر واحد من الأدوات. تلتقط المنصة التتبعات، واستخدام الرموز، وزمن الاستجابة، والأخطاء، والتكلفة عبر أكثر من 50 مزودًا لـ LLM، وقواعد بيانات المتجهات، ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs)، وأطر عمل الوكلاء — وكل ذلك باستخدام الاصطلاحات الدلالية الأصلية لـ OpenTelemetry، بحيث تعمل مسارات OTel الحالية دون الحاجة إلى حزم تطوير برامج (SDKs) مخصصة.
استضافة OpenLIT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على محتوى المطالبات، واستخدام النموذج، ونشاط مفتاح API على البنية التحتية التي تتحكم فيها، دون تسعير لكل رمز أو قيود على عدد المقاعد يفرضها بائع SaaS. تتولى تخزين ClickHouse معالجة القياس عن بعد عالي الحجم، ويقوم مجمع OTel المرفق بكشف نقاط نهاية OTLP gRPC و HTTP جاهزة لحزمة تطوير برامج OpenLIT (SDK) أو أي خدمة أخرى مزودة بأدوات OTel.
الميزات الأساسية في OpenLIT
قابلية مراقبة LLM
التقط المطالبات، والإكمال، والرموز، وزمن الاستجابة، والأخطاء عبر أكثر من 50 مزودًا لنموذج اللغة الكبير (LLM) باستخدام سطرين من إعداد SDK.
مراقبة التكاليف
تتبع الإنفاق لكل طلب، ولكل نموذج، ولكل تطبيق في الوقت الفعلي باستخدام التسعير المدمج لمقدمي نماذج اللغة الكبيرة الرئيسيين.
OpenTelemetry أصلي
يستخدم اصطلاحات OTel الدلالية القياسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث تقوم أي خدمة مزودة بأدوات OTel بشحن البيانات بدون حزم تطوير البرامج (SDKs) الخاصة بالبائعين.
مراقبة GPU
اجمع مقاييس وحدات معالجة الرسوميات (GPU) من NVIDIA و AMD — الاستخدام، الذاكرة، درجة الحرارة، واستهلاك الطاقة — جنبًا إلى جنب مع قياسات النموذج عن بعد.
إدارة الموجه وVault
مطالبات الإصدار، وتشغيل التجارب، وتخزين مفاتيح API للموفر في قبو أسرار مدمج مع وصول مستند إلى الأدوار.
ساحة التجريب والتقييمات
قارن استجابات النموذج جنبًا إلى جنب وقم بإجراء تقييمات آلية لتسجيل الجودة والتحيز والهلوسة.
لماذا تشغّل OpenLIT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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