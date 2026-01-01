OpenLIT عبارة عن منصة هندسة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر توفر لتطبيقات LLM والذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانية المراقبة الشاملة باستخدام سطر واحد من الأدوات. تلتقط المنصة التتبعات، واستخدام الرموز، وزمن الاستجابة، والأخطاء، والتكلفة عبر أكثر من 50 مزودًا لـ LLM، وقواعد بيانات المتجهات، ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs)، وأطر عمل الوكلاء — وكل ذلك باستخدام الاصطلاحات الدلالية الأصلية لـ OpenTelemetry، بحيث تعمل مسارات OTel الحالية دون الحاجة إلى حزم تطوير برامج (SDKs) مخصصة.

استضافة OpenLIT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على محتوى المطالبات، واستخدام النموذج، ونشاط مفتاح API على البنية التحتية التي تتحكم فيها، دون تسعير لكل رمز أو قيود على عدد المقاعد يفرضها بائع SaaS. تتولى تخزين ClickHouse معالجة القياس عن بعد عالي الحجم، ويقوم مجمع OTel المرفق بكشف نقاط نهاية OTLP gRPC و HTTP جاهزة لحزمة تطوير برامج OpenLIT (SDK) أو أي خدمة أخرى مزودة بأدوات OTel.