NZBGet هو برنامج تنزيل ثنائي عالي الأداء لشبكة Usenet مكتوب بلغة C++، مصمم لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وأقل استخدام لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة. يقوم بتنزيل ملفات NZB من خوادم Usenet، ويصلح المشاركات غير المكتملة باستخدام PAR2، ويفك ضغط أرشيفات RAR، ويسلم الملفات النهائية إلى نصوص المعالجة اللاحقة أو تطبيقات Arr — كل ذلك من واجهة مستخدم ويب سريعة الاستجابة تعمل على أي جهاز تقريبًا.

استضافة NZBGet ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تشغيل تنزيلاتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على شبكة سريعة دون شغل جهاز كمبيوتر منزلي. يتكامل بشكل طبيعي مع Sonarr و Radarr و Lidarr وأدوات الأتمتة الأخرى التي تسلم عناوين URL لملفات NZB عبر واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة به.