نشر NZBGet بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة فعالة لتنزيل ملفات Usenet الثنائية مكتوبة بلغة C++ مع واجهة مستخدم ويب مصقولة ونظام بيئي واسع للأتمتة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NZBGet؟
NZBGet هو برنامج تنزيل ثنائي عالي الأداء لشبكة Usenet مكتوب بلغة C++، مصمم لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وأقل استخدام لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة. يقوم بتنزيل ملفات NZB من خوادم Usenet، ويصلح المشاركات غير المكتملة باستخدام PAR2، ويفك ضغط أرشيفات RAR، ويسلم الملفات النهائية إلى نصوص المعالجة اللاحقة أو تطبيقات Arr — كل ذلك من واجهة مستخدم ويب سريعة الاستجابة تعمل على أي جهاز تقريبًا.
استضافة NZBGet ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تشغيل تنزيلاتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على شبكة سريعة دون شغل جهاز كمبيوتر منزلي. يتكامل بشكل طبيعي مع Sonarr و Radarr و Lidarr وأدوات الأتمتة الأخرى التي تسلم عناوين URL لملفات NZB عبر واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة به.
الميزات الأساسية في NZBGet
أفضل إنتاجية في المجال
تشبع قاعدة أكواد C++ اتصالات يوزنت السريعة بأقل حمل زائد على وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، مما يترك مجالًا لخدمات أخرى على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
إصلاح وفك ضغط PAR2
التحقق التلقائي، وإصلاح المشاركات التالفة، واستخراج ملفات RAR/RAR5 بحيث تصل التنزيلات المكتملة إلى مكتبتك جاهزة للاستخدام.
واجهة برمجة تطبيقات REST جاهزة لـ Servarr
تقوم Sonarr وRadarr وLidarr وReadarr والأدوات المشابهة بتسليم ملفات NZBs مباشرة عبر واجهة برمجة التطبيقات JSON-RPC المدعومة جيدًا.
معالجة لاحقة قوية
تتيح لك البرامج النصية للربط في كل مرحلة تنزيل تشغيل عمليات مسح مكتبة الوسائط، أو الإشعارات، أو تحويل الترميز، أو أي سير عمل مخصص لكل فئة.
واجهة مستخدم ويب متجاوبة
واجهة متصفح نظيفة مع إدارة قائمة الانتظار، وإحصائيات لكل خادم، وإمكانية الوصول الكامل إلى الإعدادات — يعمل بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة.
لماذا تشغّل NZBGet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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